Tapu çalışanlarına 3’er gün tutukluluk

Girne’de sahte evrakla daire devri davasıyla bağlantılı olarak 3 Tapu Dairesi çalışanı sahtelemekle ilgili birçok suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. 3 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılar V.V. T.D. ve Ö.A’ın aleyhine getirilen suçlamalar arasında, resmi evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini, sahtekarlıkla mal temini, kamu görevinde sahtekarlık yapmak ve emmiyeti suistimal etmek var.

Girne’de sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen S.Ö’nun ardından derinleşen soruşturmada 3 tapu çalışanı kadın da dün tutuklandı.

Zanlılar M.E., S.Ö’nün yanı sıra Girne Tapu Dairesi çalışanı T.D., V.V. ve Ö.A.'nin de birazdan Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı yakınları mahkeme önünde… Polis güvenlik tedbiri aldı.

Zanlı yakınları 'Hırsızlar dışarıda, adalet istiyoruz' diye bağırırken, zanlılarların mahkeme salonuna götürülmesini alkış tutarak protesto etti.

Detaylar gelecek…