Tapu çalışanları teminatla serbest

Girne’de 25 Temmuz tarihinde ortaya çıkan sahte evrak davası üzerine tutuklanan İş insanı M.E., ve tasdik memuru, UBP Girne İlçe Başkanı S.Ö.’nün ardından tutuklanan Girne Tapu Dairesi’nin 3 çalışanından ikisi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ö.A, olayla ilgili olmadığı tespiti ile mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

Derinleşen soruşturmada olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3 tapu çalışanı aleyhine geçtiğimiz Cuma günü 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tapu çalışanı, zanlılar T.D., V.V., ve Ö.A. geçtiğimiz hafta “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrağı tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt temini”, “Sahtekarlıkla mal temini” ve “Kamu görevlisinin sahtekarlık yaparak emniyeti suistimal etmesi” suçlarından tutuklanmıştı.

100 bin TL teminat, pasaportlarına da el kondu...

Girne Tapu Dairesi’nde sahtelenmiş evraklara onay verdikleri iddia edilen T.D. ve V.V. isimli çalışanlar bugün yargı önündeydi, yurtdışına kaçma durumları bulunmadığı sebebiyle teminatla tutuksuz yargılanacaklar.

100’er bin TL teminata bağlanan zanlıların kimlik ve pasaportlarına da el kondu.

Tapu çalışanı zanlıların çok sayıda yakını bugün yine mahkeme avlusundaydı...