Tanyel’in Gülüşü Vakfı'ndan anlamlı ziyaret

Faaliyetlerini Londra’da sürdüren Tanyel’in Gülüşü Vakfı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji servisini ziyaret ederek, burada tedavi gören çocuklara hediye verdi.

Vakıf yetkilileri Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’yı da ziyaret ederek, hastanede tedavi gören çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için katkılarının süreceğini belirtti.

Başhekimlikten verilen bilgiye göre, ziyaretin ardından Çocuk Onkoloji servisindeki hastalara hediye paketleri dağıtıldı.