Tankerlerin  mesaisi yoğun: "Yetişemiyoruz"

Türkiye’den gelmesi beklenen suyun gecikmesi, tamiratın uzaması herkesi endişeye düşürdü, ülkenin birçok yerinde susuzluk arttı, tankerciler su talebine karşılık vermekte zorlandı.

Aygün Bahar ÖKMEN



Türkiye’den gelmesi beklenen suyun gecikmesi, tamiratın uzaması herkesi endişeye düşürdü, ülkenin birçok yerinde susuzluk arttı, tankerciler su talebine karşılık vermekte zorlandı. Yapılan çalışmaların “hava koşulları nedeni ile sekteye uğradığı” açıklandı, ancak kesin tarih verilmedi.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Kıbrıs Temsilcisi Yusuf Şahin, tarihlerin en üst merciden açıklanacağını ifade etti. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin su temin projesinin tamiri için her türlü desteği sağladığını bildirdi, tamiratın bitmesini beklediklerini kaydetti.

Tankerciler ise talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade ederken, “İki tane kuyu var. Tanker sayısı da yetersiz” şeklinde konuştu.

“Su Dairesi özverili bir şekilde çalışıyor. En üst seviyeden açıklama geldi. Tarihler açıklandı”

Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Kıbrıs Temsilcisi Yusuf Şahin, fazla yorumda bulunmazken, “Tarihler açıklandı. En üst seviyeden açıklama geldi. Bu saatten sonra öncesini ya da sonrasını konuşmaya gerek yoktur. Bu bizim görevimiz değildir. Yerel kaynaklar kullanılıyor. Su Dairesi özverili bir şekilde çalışıyor. Halka suyu ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Özçınar: “Rüzgâr kaynaklı bir aksama var”

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “TC şu anda oradan gelen boruların tamir edilmesi için her desteği sağlıyor. Tamir ile uğraşılıyor, devam ediliyor ancak rüzgâr kaynaklı bir aksama var” dedi.

Talep çok…

Tankerciler son dönemde yaşanan yoğunluk nedeni ile talebe yetişemediklerini açıkladı. İnsanların mağdur durumda olduğunun farkında olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını bildiren tankerciler talebe yetişmeye çalıştıklarını anlattı.

Ahmet Hoca: “Günde 40 ile 50 eve dağıtım yapıyoruz. Talebe yetişemiyoruz.”

Tankerci Ahmet Hoca, “Gece gündüz çalışıyoruz. Gece iki, üç… Ama talebe yetişemiyoruz. Bazen sabah 7 gece 3 çalıştığımız oluyor. İnsanlar, özellikle apartmanda yaşayanlar birbiri ile su için kavga ediyor. Önce ben çağırmıştım kavgaları çıkabiliyor. İnsanlar çaresiz durumda. Arıyor, evde iki çocuk var, üç çocuk var, su yok diyor. Herkese yetişemiyoruz, üzülüyoruz. Durum çok kötü… Günde 40 ile 50 eve dağıtım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuyularda şimdilik su olduğunu ifade eden Hoca, şunları söyledi:

“Bu 20 tonluk bir kamyon mesela. Ev ev gezmek elbette işime gelmiyor çünkü bu çok ağır bir kamyon ve sürekli dur kalk yapmak için değil. Araç çok yıpranıyor. Normalde tek noktadan kamyonlara dağıtım yapıyordum. Ama ne yapacaksınız? İnsanları susuz mu bırakacaksınız? Türkiye’den gelen suyun da geleceği yok. Kuyularda şimdilik bir sıkıntı yok. Zaten onlar da kurursa ne yaparız bilmiyoruz. İki tane kuyu var efektif olan. Belediyenin değil, şahsa ait kuyular bunlar. Eğer bunlarda da su biterse, su için kavgalar başlayacak, şimdi bile oluyor. O zaman nasıl olur hiç bilmiyorum.”

İsa Bezgin: “Sabaha kadar çalışıyoruz.”



Su dağıtımı yapan İsa Bezgin, şunları söyledi:

“Biz sucular olarak durmaksızın çalışmamıza rağmen talebi karşılayamıyoruz. Talep o kadar çok ki, karşılamak mümkün değil. Karşılayabilse belediyeler karşılardı. Onlar da yetişemiyor. Müşteriler bizden şikâyetçi. Nasıl onlar şikâyetçi ise telefonları açmıyorlar diye, biz de onlardan şikâyetçiyiz. Biz bütün gün yollarda su taşıyoruz. Karşılayabileceğimiz talep günde 50 ev ise, bizi 500 kişi arıyor. Sosyal medyada görüyoruz sonra, arkamızdan atılıp tutuluyor. Biz sabahlara kadar çalışıyor ve buna rağmen talebe yetişemiyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Bize çok ön yargı ile bakılıyor. Paraya doydular, cepleri para gördü gibi şeyler söyleyenler oluyor. Bunlarla karşılaşmak güzel değil. Doğru değil bunlar. Gece ikiye, üçe kadar çalıştığımızı biliyoruz, çift vardiya çalışıyoruz bazen, olmuyor, yetemiyoruz.”

Türkiye’den gelen su hakkında konuşan Bezgin, “Sözde 28’inde gelecek diyorlar. Ne zaman geleceği belli olmaz. Daha önce de 25’i demişlerdi ama gelmedi. İnşallah suyu verirler artık” dedi.