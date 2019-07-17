“Tankerler boş, her şeyimiz izinli”

Beyarmudu’nda (Pergama) bir petrol istasyonun, artan talebi karşılamak adına boş araziye sıraladığı akaryakıt yüklü tankerlerin, bölge halkını ‘huzursuz’ ettiğine ilişkin haber üzerine, söz konusu petrol istasyonu sahibi Mehmet Edip YENİDÜZEN’e açıklama yaptı, tankerlerin boş olduğunu ifade etti.

Beyarmudu’nda Edip Petrol İstasyonu’nun bulunduğu bölgenin sakinleri, tankerlerin adeta ‘saatli birer bomba’ gibi ana yola yakın bekletilmesinin, olası bir faciaya da çanak tuttuğundan dert yanmıştı.

Edip Petrol İstasyonu sahibi Mehmet Edip YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada tankerlerin artan talebe başlı olarak özel izinle yakıt taşıdığını ve petrol istasyonu yakınında ‘dolu bekletilmediğini’ ifade etti.

Kaymakamlığın daha önceki bir uyarısı doğrultusunda yer üstündeki sabit depoyu kullanmadıklarını, bu nedenle de günlük yakıt taşıdıklarını kaydeden Edip, gerekli tüm izinlerinin de alınmış olduğunu savundu.

Edip: “Duyarsız değiliz, etraftaki gerekli düzenlemeler yapıldı”

Öte yandan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada istasyonun izinlerinin tam olduğunu ve Mağusa Kaymakamlığı tarafından verildiğini belirtti.

Daha önce İtfaiye ve Mağusa Kaymakamlığı tarafından istasyonun denetlendiğini söyleyen Edip, belediye olarak tozlu olan yollara kemirilmiş asfalt döktüklerini ifade etti.

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinden çok sayıda kişinin kuzeye geldiğini söyleyen Edip, istasyon önünde ve civarında yoğunluk olduğunu belirtti.

Edip, belediye olarak duyarsız olmadıklarını sözlerine ekledi.