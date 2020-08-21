“Tanınma ve federasyon sözü vermiyorum”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, siyasetteki boşluktan dolayı aday olduğunu belirterek, “Görüyorum ki önümüzde ikinci turu yakalayabilecek bir yol açıldı. İkinci tura kaldıktan sonra daha kolay olacaktır” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs TV’de “Objektif” programına konuk olan Denktaş, “Başarabileceğim ve yeni bir hedefe halkımla yürümek için aday oldum. Ahmet’e Mehmet’e, Hüseyin’e karşı değil… Halkıma gelin daha onurlu, başımız dik, kimseye diklenmeden, kavga etmeden ama boyun eğmeden birlikte bir yol yürüyelim diyorum. Bu yönde diğer partilerin de tabanlarından çok olumlu tepkiler alıyorum. Görüyorum ki önümüzde ikinci turu yakalayabilecek bir yol açıldı. İkinci tura kaldıktan sonra daha kolay olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Denktaş açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununa hâkim, ülke içerisinde kararlılığınız tescil edilmiş olmalı ve her kesim ile diyalogunuzun bilinmesi lazım. Türkiye ile ilişkileri ‘al-ver’den çıkararak karşılıklı ilişkilere götürebilecek bir karaktere sahip ve ezik olmamanız gerekir. Baktığımda çeşitli nedenlerden dolayı bunların çoğunluğunda bir boşluk gördüm. Bunca yılın tecrübesi ve deneyimi olarak söylediklerim değil yaptıklarım ortadadır. Bu ülkede birçok yeniliği getirmenin yanı sıra herkesin hatırlayabileceği denk bütçeyi ilk defa yapan Maliye Bakanıydım. Cebinde sadece KKTC kimliği taşıyan bir siyasetçi olarak gurur duyduğum bu ülkeyi, daha iyi noktaya getirmek için aday oldum.”

“TANINMA VE FEDERASYON SÖZÜ VERMİYORUM”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Önümüzdeki 5 yılda ne federasyon ne de KKTC’nin tanıtılacağı sözünü veriyorum. İkisi de önümüzdeki 5 yılda mümkün görülmüyor. İki konuyu da dışlamadan farklı alternatif ve önerileri gündeme getireceğim. Dünyadaki yeni normale geçişi yakalayabilirsek Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile daha iyi ilişkiler ortaya koyabiliriz. Bana siyasi hayatımda içten ve dıştan saldırılar da oldu. Sabrettim, dayandım, direndim ve bekledim, biliyorum ki bunlar mesnetsiz ve gerçek dışı saldırılardı. Nitekim gerçekler ortaya çıkacaktı. Çok şükür öyle de oldu” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Güney ile karşılıklı güvenin oluşacağı bir ortam oluşturalım. Bizdeki gibi Güney’de de Türk malları için bir Taşınmaz Mal Komisyonu kurulsun. Başkasının keyfine kalırsa zaten bu ambargolar kalkmayacak. Spor ambargosu vardır ve bu insan haklarına aykırıdır. İnsan Hakları Mahkemesine başvuracak yabancı avukatlık büroları ile geçmişte görüştük. Uluslararası hukuk yıllardır denemediğimiz tek alandır. Maraş’ta yanlış adım atarak açılıma gitmemiz halinde olduğu gibi kaybetme riskimiz vardır. Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşmeden yürümemiz halinde, çok yeni avantajları sunabilen, her iki tarafın faydalandığı bir model oluşturabiliriz.”

“VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ SANDIĞA KATILIMI DÜŞÜRÜR”

Seçimlere katılım oranı hakkında da değerlendirmede bulunan Denktaş, “Vaka sayısındaki artış devam eder ve adaylardan biri seçim yapılsın diye ısrar ederse, o zaman göreceğiz çok az bir nüfus seçime gidecektir. Gençler bir kere yaşlılarını sandığa götürmeyecektir. O zaman bizim demokrasimizin ne kadar sağlıklı işleyeceğinden emin değilim.” diye konuştu.