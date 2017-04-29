TANIKLARIN İFADELERİ ALINIYOR

YENİDÜZEN (Özel)

Polis Genel Müdürlüğü’nde Türkiye’deki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili başlatılan ‘idari soruşturma’ ikinci aşamasında…

Büyük gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmada, ‘şüpheli polislerin’ ardından şimdi de tanıkların ifadeleri alınıyor.

PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı, her türlü ihtimalin üzerinden duruyor, ‘FETÖ soruşturması’ ile ilgili yoğun mesai harcıyor.

Hukuki süreciyle ilgili de tartışmaların yaşandığı soruşturma sonucu izlenecek yol haritasını belirleyecek.

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN’e konuşan, bir dönem vekâleten PGM görevini yürüten Pervin Gürler, idari soruşturma ile ilgili Denetleme Kurulu’ndan çıkacak sonuca göre hareket edildiğini söylemiş, cezai veya hukuki davaların bir sonraki aşamada geliştiğine, bu yöndeki kararın Polis Genel Müdürü tarafından verildiğine işaret etmişti.

Emekli Başsavcı Osman Nedim Enginsoy ise yakın geçmişte Kıbrıs Barış Kuvvetleri’nde de böyle bir soruşturmanın yapıldığını, bazı kişilerin Türkiye’ye gönderildiğini hatırlattı, bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığını ancak devletin soruşturma yetkisi olduğunu da açıklamıştı.

İdari soruşturmanın görüntüde bir şey olmadığını gösterdiğini aktaran Emekli Başsavcı Akın Sait de, cezai veya idari soruşturmaların ‘terör soruşturmasından’ farklı olduğunu ifade etmişti.

Bunun yanı sıra Türkiye’deki mevzuata göre Kıbrıs’ın kuzeyinde soruşturma başlatılamayacağını vurgulayan Avukat Tahir Seroydaş, terör olayları ile ilgili disiplin değil, cezai soruşturmanın başlatılması gerektiğini, idari soruşturmada polislerin neyle itham edildiklerinin önemli olduğuna da vurgu yapmıştı.

Son olarak Avukat Boysan Boyra da polis içerisinde ‘FETÖ’ soruşturmasının Kıbrıs’ın kuzeyinde değil, Türkiye’de işlenen bir suçla ilgili olduğunu vurguladı, “Gelen talep nedir? Soruşturma kiminle yapılıyor? KKTC yurttaşları ile ilgili yoksa hem TC hem KKTC yurttaşlarıyla mı ilgilidir?” diye sormuştu.