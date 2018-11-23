Tanıklar karikatürü yorumladı

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına ise avukat Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Gürkanlar ve Eğitim Bakanlığı’nda eğitim denetmeni olan Naciye Kazas’ı dinletti.

Gürkanlar, Afrika gazetesinde yayınlanan resmi incelediğini ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açıkça hakaret içerdiği kanaatinde olduğunu söyledi. Gürkanlar, karikatüre karşı olmadığını ancak karikatürün hukuka aykırılık ve kişinin şeref ve haysiyetini göz önünde bulundurması gerektiği görüşünü bildirdi.

Tanık Naciye Kazas ise, resmin küfür içerdiğini savundu. Avukat Tacan Reynar, iki uzman tanığa da kanaatlerinin hatalı olduğunu ileri sürdü. Savcı Ergin Atıcı, davada tanık hazır edebilmek için süre talep etti. Yargıç Cenkay İnan, davayı 29 Kasım’a 14.30’a erteledi.