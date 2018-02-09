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TANIKLAR DİNLENECEK

TANIKLAR DİNLENECEK

Cumhuriyet Meclisi ve Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak'ta yaşanan utanç olaylarıyla ilgili hükümsüz tutuklu bulunan 6 sanığın davasına bugün devam ediliyor.

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Cumhuriyet Meclisi ve Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak'ta yaşanan utanç olaylarıyla ilgili hükümsüz tutuklu bulunan 6 sanığın davasına bugün devam ediliyor.

Hatırlanacağı üzere,  mahkeme huzuruna çıkarılan Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan, itham edildikleri  ‘kanunsuz topluluk’, ‘ayaklanma’,’mala zarar verme’, ’kasti hasar’ ve ‘mülke tecavüz’ suçlamalarını kabul etmiş “vatan için” yaptıklarını söylemişlerdi,

Duruşmada bugün tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

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FOTOĞRAFLAR DİDEM MENTEŞ

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