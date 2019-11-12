"Tanıklar 10 yeni isim verdi"

Devrim DEMİR



Girne’de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili aralarında tanınmış iş insanları ve avukatın da tutuklu bulunduğu 7 kişi hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, R.U., A.B., M.A., M.O., ve K.Y., ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yalgı Döşenci zanlılar aleyhinde soruşturmanın sürdüğünü, sabah saatlerinde zanlı Mehmet Altınbaş'ın el yazı örneklerinin alındığını belirtti.

Döşenci, 2016 yılında tasdik memuru K.Y. tarafından tedavüle sürülen sahte sözleşmede imzaları bulunan zanlı Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve zanlı konumunda olup şuan yurt dışında bulunan Orkun Altınbaş in yapılan muhaceret kontrollerinde 3 Ekim 2016 tarihinde ülkede olmadıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Zanlı Orkun Altınbaş'ın henüz ülkeye dönmediğini ifade eden polis, 1 günlük sürede 6 kişiden ifade aldıklarını 3 kişinin sorgulandığını kaydetti.

Döşenci, ifadesinde 3 tanığın "10 yeni isim verdiğini" bu isimlerin araştırılacağını belirterek 8 gün tutukluluk talep etti.

Avukat Tahir Seroydaş yurt dışında bulunan Orkun Altınbaş ile iletişime geçtiğini ve Ukrayna’da olduğunu belirtti. Seroydaş, Orkun Altınbaş'ın bu hafta içinde ülkeye gelerek adalete teslim olacağını kaydetti. Tutukluluk duruşması şu sıralarda devam ediyor.