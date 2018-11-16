Taner Zeden’in ölümü Mutluyaka’yı yasa boğdu

Mutluyaka köyünün sevilen isimlerinden Taner Zeden’in ölümü üzüntü yarattı. Zeden’in son birkaç gündür zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gördüğü, dün aniden fenalaşarak yaşamını kaybettiği öğrenildi. Zeden’in yakınları, “İyileşmişti, konuşuyordu, son derece keyifliydi, bir anda fenalaştı, kalbinin durduğunu söylediler, üzgünüz” diye gelişmeleri anlattı.

Taner Zeden’in kardeşi Münir Zeden de iki yıl önce genç yaşta kalp krizinden yaşamını kaybetmişti. Evli ve üç çocuk babası olan Taner Zeden’in cenazesi, yarın öğlen Mutluyaka köyünde toprağa verilecek. Emekli subay olan Taner Zeden 59 yaşındaydı.