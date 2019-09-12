Tanay'ın ölüm sebebi: Beyin ödemi, aort yırtığı

Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Kadriye Tanay'ın ölüm sebebi "beyin ödemi sonucu aort yırtılması" olarak açıklandı.

Tanay, dün gece yaşamını kaybetmiş, sevenlerini yasa boğmuştu. Kadriye Tanay, uzun yıllar Kıbrıs Medya Grubu'nda yöneticilik yapan ve talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ataç Tanay'ın da eşiydi.

Polis "otopsi sonucu"nu açıkladı Kadriye Tanay'ın ölüm sebebine yönelik polis şu açıklamayı yaptı: 11.09.2019 tarihinde saat 17:30 sıralarında Gazimağusa’da Glapsides plajında, Kadriye TANAY(K-64) aracına yürüyerek gittiği bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 12.09.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Beyin ödemi aort damarının yırtılması sonucu gelişen kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.