TAMINO İLE TANIŞIN

Ersin Kaşif

Yarı Mısırlı, yarı Belçikalı 21 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Tamino, kendine has vokal tarzı ve pek çok farklı türdeki sanatçıdan etkilenerek oluşturduğu müzikal evreniyle şimdiden adını duyurmaya başladı. Genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Tamino, çıkış şarkısı ‘Habibi’ ve yeni şarkısı ‘Indigo Nights’ ile 4 Mayıs’ta yayınlanan çıkış EP’si ‘Habibi’ için heyecen en doruklarda devam ediyor. Genç sanatçının ilk iki şarkısı ‘Habibi’ ve ‘Indigo Night’ı iTunes üzerinden satın almak ve dijital platformlardan dinlemek istiyorsanız (Habibi: https://apple.co/2IRfMIm Indigo Night: https://apple.co/2IQWB1h) işte en kolay ulaşacağınız adresler.

Yetenekli müzisyen, Habibi şarkısının yaratım süreci ile ilgili şöyle söylüyor: “Bir şeyi nasıl ya da neden yazdığınızı tam olarak bilemezsiniz, bir şarkının nasıl ortaya çıktığını da. Ancak bu benim için sorun değil, aslında bu benim en sevdiğim kısım. Habibi için aklıma gelen melodiyle birlikte bu sözcüğü ilk kullandığım anı hatırlıyorum. İlk önce emin olamamıştım ve belki de yalnızca “bebeğim” demeliyim diye düşünmüştüm. Ama sonra “Tabii ki habibi sözcüğünü kullanmalıyım. Bu, güzel bir dilde çok güzel bir sözcük ve tüm ailem bu dili konuşuyor.” dedim. Bu sözcük, küçük bir çocukken her zaman bana söylenirdi.”Jeff Bulckley’in samimi tınılarını ve Ben Howard’ın derin atmosferik tarzını çağırıştıran Tamino’yu 25-26 Mayıs tarihlerinde İKSV Salon’da canlı olarak dinlemek için: https://bit.ly/2GWRIaE ulaşmanız yeterli olacaktır. (EMI Music haber).

FRANSIZ MÜZİK LİSTELERİNDE SON DURUM

Bu hafta dünyanın farklı ülkelerinde müzik dünyasında neler var ne dinleniyor bakıyorken, Fransız müziği dikkatimizi çekti ve Fransız müziği sevenler için müzik listelerine göz attık. İşte Fransızların en çok dinledikleri arasında başı çekenler; Bambola-Batta Lemme, Erreur 04-Limperatrice, Jet’Aime-Lara Fabien, Amel Bent-Ma Philosphie, Le Vent Nous Portera-Noir Desir, S.O.S- Indiela, Jen’En Veux Pas- Zaz, Vivons Les- Irına Rimes, Niska-Reseaux, One Repuplic-No Vacancy, Dancer-Lisandro Cuxi. Fransız müzikseverlerinin şu sıralar dinledikleri şarkılardan bazılarını sizler için listeledik. Tabii ki, fransız müzik dünyası çok büyük ve farklı tarzlarla zengin. Ama fransızcanın güzelliği ve dokunaklığıyla şarkılar da bir başka oluyor, hele duygusal parçalarda doruklara yükseliyor. Fransız müziğine yabancı kalmayın.