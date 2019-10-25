Tamer Öncül’ün “Seçme Şiirleri” Tahran’da yayınlandı

Şair Donya Mirzai, Tamer Öncül’ün “Günleri Kayıp Bir Çocuk Güncesi”, ”I Hora -Şeher-“, “Yitik Aşklar Sokağı”, “Kuru Pınar Yazıtları”, ve “Düşler” isimli kitaplarından seçtiği 36 şiirini Farsça’ya çevirerek “HAYAT PINARI” ismiyle Tahran’da yayınladı…

Şairler diyarı İran’da, Maya Yayınları tarafından geçtiğimiz hafta (1000 adet) basılan kitap 64 sayfa.

1979 yılında Tahran’da doğan, ilk şiir kitabı “Birbirinden Yalnız”ı 2015’de yayınlayan Şair, Çevirmen Donya Mirzai, bugüne dek (ağırlıkla) Türkçe’den birçok roman, öykü ve şiiri Farsçaya çevirdi.”Gorup” ve “Sohan” dergilerinde Kıbrıs Edebiyatı Özel sayılarında Kıbrıslı şair ve öykücülerden çeviriler yayınladı. Şu ana kadar Türkçe’den iki roman, iki de şiir kitabı çeviren Donya Mirzai’nin yaynlanmak üzere olan dört (Türkçeden çevirdiği) romanı daha var.

Şiir ve yazıları, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, Yunanca, Letonca, Rusça, Makedonca, Romence, Bulgarca, Azerice, Portekizce, Farsça, Fransızca, İtalyanca, ve Ispanyolca’ya çevrilerek dergi ve antolojilerde yer alan Tamer Öncül’ün “I Hora /Seher” isimli kitabı da 2018 Mayıs’ında Yunanca; “İki Nehir/ Two Rivers“ isimli Seçme şiirleri de (Hasan Kahya’nın seçme şiirleriyle) Ekim 2018’de yayınlanmıştı.

Tamer Öncül’ün Tüm Kitapları:

Şiir:

Günleri Kayıp Bir Çocuk Güncesi (İstanbul, 1987)

Şiirdir Dünya (Lefkoşa, Aralık 1992)

I Hora -Şeher- (Lefkoşa, Ocak 1996)

Yitik Aşklar Sokağı (Lefkoşa, Aralık 1996 )

Gündüz Düşleri (İstanbul, Aralık 1998)

Kuru Pınar Yazıtları (Lefkoşa, Mayıs 2003)

Düşler (Lefkoşa, Ocak, 2008)

Yer (İzmir, Nisan, 2015)

I Hora /Seher (Yunanca / Lefkoşa Mayıs 2018)

İki Nehir/ Two Rivers (Türkçe İngilizce Seçme Şiirler, Hasan Kahya ile) ( Ekim 2018)

Hayat Pınarı (Farsça / Tahran, Ekim 2019)

ARAŞTIRMA / DENEME

Kıbrıs Türk Yüksek Öğrenim Gençliği Hareketleri (Araştırma-Derleme. Lefkoşa, 1999. Öntaç Düzgün’le birlikte)

Re Fe Ran Dum (Seçme yazılar, Mart 2006)

Sesli Düşünceler (Seçme yazılar, Aralık 2013)

Büyüklere (Küçük) Masallar (Öykü /Deneme, Mayıs 2019)

YAYINA HAZIRLADIĞI KİTAPLAR

Toyki (Derleme, Eylül 2003)

Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri /Arapça (2010 Şam/Suriye)

Fikret Demirağ Tüm Eserleri (7 Cilt. Mayıs 2018) LAÜ yay.

Aşk Şiirleri Antolojisi ( Ağustos 2018) KSYB yay.

Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri (3 Dilli)– Maria Siakalli ile ( Haziran 2019) Baranga Yay.

Alaşiya Mektupları, Mine Ömer’le birlikte (Haziran 2019) Neziher Yay.