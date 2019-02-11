Tamer Levent bu akşam Girne’de

Girne Belediyesi’nin, kış –ilkbahar kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu akşam saat 20:00’de, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na konuk oluyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Tamer Levent, Dramatik Yayınlarından çıkan kitabı “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor” başlığı altında gerçekleştireceği söyleşide konuklarla, yaşama, topluma ve insana bakışını paylaşacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğe ilgi duyan herkes davet edildi. Yer ayırmak isteyenler, 0392 815 21 19/ 101 ve 0533 821 21 44 numaralı telefonları arayabilirler.