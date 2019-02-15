“Tamam, ben saklamam ya… UBP’liyim ben…”

BİR İTİRAF

Kırsal kesim gerçeği…

Kendimize has yanımız çoktur toplum olarak… Belki küçücük ülkede hemen herkesin birbirini tanımasından, biraz karıştırsa akraba çıkmasından, belki yarım adada dünyadan izole kalmışlıktan…

Kendimize hasız, sistemimiz de, düzenimiz de öyle…

Kendimize has yarattığımız uygulamalardan biri de ‘Kırsal kesim arsası dağıtma’ meselesi… Bilinen bir gerçektir ki, bir kırsal kesim dağıtılması, bir T izni verilmesi, bir de yurttaşlık, ‘UBP Hükümetleri’nin her seçim dönemi en fazla kullandığı partizan uygulamalar olmuştur.

Kırsal kesim arsası; T izni, yurttaşlık gibi değil… Almasan ayrı dert, alsan ayrı dert… Nitekim yıllardır ‘anlı şanlı törenlerle’ dağıtılan kırsal kesim arsalarının birçoğunda, ne alt yapısı, ne yolu, ne suyu, ne de elektriği olduğu içi bir çivi dahi çakılamadı.

Parselleri dahi belli olmayan bazı arsalarla ilgili hak sahiplerinin elinde de, sadece o anlı şanlı törenlerde aldıkları ‘Hak sahipliği belgesi’ kaldı.

Bir süre önce, geçtiğimiz genel seçim öncesi UBP’nin 31 köyde toplam 101 gence dağıttığı kırsal kesim arsalarından bazılarına ilişkin haber yaptık.

YENİDÜZEN Muhabiri Fehime Alasya, üst üste birkaç gün arsa verilen birkaç bölgeyi gezdi, hak sahipleri ile konuştu. Rastgele gittiğimiz bölgelerde, sora sora ulaştığımız hak sahipleri ve muhtarlarla görüştük…

Neler anlatmadılar ki… İngiltere’de, Avusturalya’da yaşayanlara verilen arsalar, köyde yaşamayanlara arsalar, bir aileden birçok kişiye hak sahipliği, partizanlık, hiçbir alt yapısı olmayan arsalar…

Yayınladığımız bu haberlerden birkaç gün sonra YENİDÜZEN’in çalan telefonunun ucundaki ses ‘hep yanlış insanlarla konuştunuz bu konuda’ diyordu…

İsmini ve hangi bölgeden aradığını söylemeyeceğim bir abi, “Biz hep hak edenlere verdik… Ne var yani Avusturalya’da yaşar diye şehit çocuğuna vermeyecek miydik?... O konuştuklarınız da işgalcidir” diye anlatırken, sürekli ‘biz verdik’ ifadelerini kullanıyordu.

Birkaç kez, ‘sizin göreviniz nedir, ne olarak verdiniz’ diye sormama rağmen yanıt alamadım önce… O kendince anlatmaya devam etti, ‘kime, neden arsa verdiklerini’…

Sorumu ısrarla sordum…

- “Peki sizin göreviniz nedir?”

-“Tamam ben saklamam ya… UBP’liyim ben…”

-“Bölgedeki UBP temsilcisi olarak dağıttınız yani arsaları…”

-“Beni herkes bilir, istersen sor ……… da, doğrudan yanayım ben her zaman”.

Telefonun ucundaki, gerçekten samimiyetine inandığım ‘UBP’li abi’ kendi söylediklerinin de haberleştirilmesini istiyordu… Çünkü köyde bu iddialara karşı ‘sindikleri’ konuşuluyormuş…

“Tamam” dedim… “Tabi ki sizinle de konuşuruz… Biz zaten kimseyi seçerek konuşmadık ki”…

Gerçekten samimiyetine inandım dedim çünkü o UBP’li abi dağıtılan arsaların ‘kendince’ en hak edene verilmesi için çaba sarf etmiş belli ki…

Sorun, dağıtılacak kırsal kesim arsalarına, ‘O’nun, yani iktidardaki partinin o köydeki temsilcisinin ‘yön vermesiydi’… Çok samimiydi, kendini ele verdi…

BİR KULİS