Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki yangın sonrası hem bakım ve onarım çalışmaları hem bağış kampanyası başlatıldı.

Yetkili sigorta şirketi "hasar tespit işlemleri"ni tamamlamak için kalabalık bir ekiple çalışırken hastanenin apar topar bakanlık tarafından boyanması "Madem ki hastane sigortalı neden bağış kampanyası başlatıldı? Neden tamirat başlatıldı?" eleştirilerine neden oldu.



Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Oşan "Bağış, sigorta karşılamıyor diye değil, hastaneyi eskisinden daha iyi hale getirmek için başlatıldı" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı anjiyo cihazı, kardiyo vasgüler cerrahi servisinin tamamı ve KVC servisi ve anjiyo bölümündeki mefruşatının tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Bakanlıktan "Kısmi hasar gören bölümdeki tüm cihazlar teknik servislerin vereceği rapora göre ya tamir edilecek ya da kullanılmaz kabul edilerek bedelleri Sağlık Bakanlığımıza ödenecektir" açıklaması yapıldı.

Doktorlar konuştu: "Kaos yaşıyoruz"

Dr. Necmi Bayraktar: “Anjiyo bölümümüz bizim için çok önemli, ülkenin tüm önemli ameliyatları burada yapılıyor. Ancak birkaç hafta daha çalışma bitecek gibi görülmüyor. Tamamen kaos yaşıyoruz”



Dr. Çağın Zaim: “Şu anda kadın doğum servisinde idare ediyoruz ancak daha çağdaş bir yere geçmemiz gerekir”



Dr. Ozan Emiroğlu: “Yangın sebebi hala incelenir, UPS’in aşırı ısınmasından olabilir. Sonuçta 7/24 makinelerimiz çalışır çünkü durumu acil olan hastalar gelir. Nüfusun da yoğunluğuyla, elektriğe çok fazla yük binmiş oluyor.

Dila ŞİMŞEK

Ülkenin kalbi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yangın sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor.

Hastanede temizlik, boya ve tadilat çalışmalarına devam ediliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan, yangında bölümleri ciddi derecede etkilenen doktorlar, “Daha çağdaş bir kalp bölümü istiyoruz” dedi.

Dr. Necmi Bayraktar, plansız bir çalışma yapıldığını ve hastanenin yıllardır gereken yatırımı görmediğini söyledi.

Dr. Çağın Zaim, standartlara uygun bir servis yapılması gerektiğine vurgu yaparken Dr. Ozan Emiroğlu, hastane personellerinin günlerdir yoğun çalıştığını, “Hasta sayısı nedeniyle elektriğe çok yük bindiğini” ifade etti.

Mapfree Sigorta Şirketi’nin Direktörleri Alişan ve Ömer Oşan, 40 personelin günlerdir hastanede olduğunu belirterek, “Bağış kampanyasının nedeni sigortanın karşılamaması değil, hastaneyi öncekinden iyi hale getirmektir” dedi.

Sağlık Bakanlığı hastanede yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda resmi internet sitesi sayfasından açıklama yaptı.

Yanan tam hasarlı bölümde olan cihazların anjiyo cihazı, kardiyo vasgüler cerrahi servisinin tamamı ve KVC servisi ve anjiyo bölümündeki mefruşatının tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Hasar tespit çalışmaları için Maliye Bakanlığı, Mapfree Insurance Co. Ltd., Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Muhasebe Birimi ve Donatım Birimi’nin yetkilendirdiği kaydedildi.

Planlama ve İnşaat Dairesi, Mimar ve Mühendisler Odası, sigorta şirketinin temsilcisi ve bakanlığın görevlendirdiği teknik elemanın vereceği rapora göre sigorta tarafından binada oluşan hasar teknik elemanların hazırlayacağı plan, proje ve iş programı çerçevesinde tamir ve tadilatı tazmin edilerek tamamlanacağı açıklandı.

“Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kuruluşları sigortalandı”

Sağlık Bakanlığı hastanede yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda resmi internet sitesi sayfasından açıklama yaptı.

Cuma günü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonrası, Bakanlığın aynı gün yangınla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları için Maliye Bakanlığı, Mapfree Insurance Co. Ltd., Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Muhasebe Birimi ve Donatım Birimi’nin yetkilendirdiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının tamamının, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan ihaleye göre Mapfree Sigorta Şirketi’ne sigortalandığı belirtildi.

Sigorta yenilenmesinin 1 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığına yapıldığı ve sağlık kuruluşlarının ayrı ayrı sigortalandığı dile getirildi.

“Tamamen kullanılmaz halde olan birçok servis var…”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Ana Birim, Ayaktan Tanı Merkezi, Talasemia Merkezi, Poliklinikler, Diyabet Merkezi ve Onkoloji Merkezi’nin ayrı ayrı sigortalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bu birimler içerisinde sigorta işlemi binanın kendine, binanın tıbbi cihaz bölümüne, mefruşat bölümü olmak üzere 3 ayrı kalemde tüm cihazlar ve donanım ve mefruşat tek tek envanter kaydına göre sigortalanmıştır.

Cuma günü yangın söndürme işleminin ardından ilgili birimler ve sigorta şirketi ve şirketin yurt içi ve dışındaki eksperlerinin sorumluluğunda hasar tespiti için bir ön çalışma yapılmış, Cumartesi günü ise ön mutabakata varılmıştır” denildi.

Yanan tam hasarlı bölümde olan cihazların anjiyo cihazı, kardiyo vasgüler cerrahi servisinin tamamı ve KVC servisi ve anjiyo bölümündeki mefruşatının tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

“Hasar teknik elemanların hazırlayacağı plan, proje ve iş programı çerçevesinde tamir yapılacak”

Açıklamaya şöyle devam edildi; “2. kısım kısmi hasar gören bölümdür. Bunlar yoğun bakım ve içindeki tüm donanımı 2. Anjiyo cihazı, ameliyathane uyandırma odasındaki tüm cihazlar ve mefruşat ve emar cihazıdır. Kısmi hasar gören bölümdeki tüm cihazlar teknik servislerin vereceği rapora göre ya tamir edilecek ya da kullanılmaz kabul edilerek bedelleri Sağlık Bakanlığımıza ödenecektir.

3. bölüm ise binada oluşan hasarın enkazının kaldırılması sonrası Planlama ve İnşaat Dairesi, Mimar ve Mühendisler Odası, sigorta şirketinin temsilcisi ve bakanlığın görevlendirdiği teknik elemanın vereceği rapora göre sigorta tarafından binada oluşan hasar teknik elemanların hazırlayacağı plan, proje ve iş programı çerçevesinde tamir ve tadilatı tazmin edilerek tamamlanacaktır.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün ön kayıt tutanağı imzalanacağı ifade edildi. Sigorta şirketi, mimar mühendisler odası, planlama inşaat dairesi ve bakanlığın görevlendirdiği teknik kişiler tarafından tespit tutanağı yapılacağı eklendi. Savcılıkla gerekli görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, “Tüm sigorta tazmin işlemler belli süre alacağından hastanenin çalışabilir hale getirilebilmesi için cihaz ve donanımının yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca yardım kampanyası başlatılmıştır” denildi.

Dr. Necmi Bayraktar: “Tamamen kaos yaşıyoruz”

Üroloji Uzmanı Doktor Necmi Bayraktar, hastanenin eski olduğunu ve şimdiye kadar yeterli ilgi ve yatırım görmediğini söyledi. Bayraktar, 2010’da yaşanan sel felaketini hatırlatarak, “Yine bir iki tadilat yapılmış, yanan makineler yenilenmişti. Ancak hastanenin altyapısına dair bir çalışma yapılmadı. Burada çok daha büyük bir yangın da çıkabilirdi, o zaman ne yapacağımıza dair hiçbir plan yok. Bölümümüz dumandan etkilendi, ciddi şekilde is ve duman kokusu var, dolaplara kadar sindi. Anjiyo bölümümüz bizim için çok önemli, ülkenin tüm önemli ameliyatları burada yapılıyor. Ancak birkaç hafta daha çalışma bitecek gibi görülmüyor. Umarım yakın zamanda bir servise kavuşuruz. Yakın Doğu Hastanesi’nden yardım alındı falan denildi ancak pek organize olunamadı. Poliklinik çalışıyor ama genel bir plansızlık var, tamamen kaos ortamı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Çağın Zaim: “Daha çağdaş bir kalp bölümü istiyoruz”

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Çağın Zaim, “Nasıl ki onkoloji büyük bir eksikliğimizse, kalp hastalıklarının çok sıklıkla görülmesi nedeniyle kalp bölümü de o kadar önemlidir ve ideallere uygun olması gerekir. Bizim gönlümüzden geçen onkoloji gibi, ayrı bir kalp bölümüdür, keşke yetkililer bunu başarabilse. Ama bu aşamada, servisimiz yandığı için bir an önce ameliyat yapabileceğimiz bir yerin bize en hızlı şekilde yapılmasıdır. Şu anda kadın doğum servisinde idare ediyoruz ancak daha çağdaş bir yere geçmemiz gerekir” şeklinde açıklama yaptı.

Yangındaki kaos ortamında halkın, hemşirelerin ve itfaiye ekiplerinin can ve başla çalıştığına vurgu yaptı.

Dr. Ozan Emiroğlu: “Makineler 7/24 elektrikle çalışıyor”

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Klinik Şefi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ozan Emiroğlu, yangın sonrası anjiyo bölümünün tamamen yandığını kaydederek, anjiyoda başlayan yangının, yakın olması nedeniyle çabuk yayıldığını söyledi. Emiroğlu, “Yoğun bakımda üç hastamız vardı, yangın her yeri sarınca merdivenden çıkış mümkün olmadı. Hastalarımız solunum cihazına bağlı kişiler. Bu nedenle Sivil Savunmanın arka pencereye getirdiği merdivenle hastalar taşınabildi. Yangını duyunca hemen geldik, hemşirelerimiz de hastalarla birlikte sevkte gitti” diye anlattı. Bugün bölümün açılacağını belirten Emiroğlu, “Yangın sebebi hala incelenir, UPS’in aşırı ısınmasından olabilir. Sonuçta 7/24 makinelerimiz çalışır çünkü durumu acil olan hastalar gelir. Nüfusun da yoğunluğuyla, elektriğe çok fazla yük binmiş oluyor. Tabii bu benim uzmanlığım değil…” dedi. Anjiyo bölümünün hemen açılamayacağını ifade etti. Hastalarının sağlık durumunun takip edildiğini bildirdi.





Sigorta: “Günlerdir burada çalışıyoruz”

Mapfree Sigorta Şirketinin Direktörleri Alişan ve Ömer Oşan, hastanede YENİDÜZEN’e konuştu, 40 işçilerinin günlerdir çalıştığını söyledi.

Boyama, tadilat ve temizlik çalışmaları durmaksızın yapıldığını ve kendilerinin de hastanede bulunarak katkı koyduklarını anlattı. Oşan kardeşler, “Çatalköy, Güzelyurt ve Girne Belediyelerinden personeller de burada çalışma yapıyor. İkinci, üçüncü ve dördüncü katın tadilatı ve temizliğini yapıyoruz. Henüz hasar tespiti yapılmadı ancak biz bu alanları tamir ettikten sonra, poliçeye de bakarak elimizden gelen yardımı üstleneceğiz. Şimdiye kadarki hasar tamirini biz karşıladık” şeklinde açıklama yaptı.

Oşanlar, sosyal medyada birçok kişinin, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı bağış kampanyasına tepki gösterdiğine de değinerek, “’Bağış kampanyası başlatıldı, sigorta karşılamıyor mu?’ diye düşünenler var, ancak bu doğru değildir. Üstümüze düşeni fazlasıyla karşılıyoruz. Başlatılan kampanya, hastanenin genel anlamda iyileştirilmesi, eskisinden daha iyi hale getirilmesi içindir. Yangında hasar gören her şeye biz yardım ediyoruz” dedi.