Tam doğum gününde vefat etti

Aslen Larnaka’lı olup, 74’den itibaren değirmenlikte yaşayan Güner İbrahim Mitsadalı 77 yaşında, beyin kanamasından vefat etti. 15 Aralık'tan beri verdiği yaşam mücadelesini, doğum günü olan 18 Ocak tarihinde kaybetti. İyi ve temiz insan olarak bilinen Güner Midsadalı , TUFAD yönetim kurulu üyesi ve eğitmeni Aydan Tümsoy’un da teyzesi oluyordu. Cenaze 20 Ocak Cumartesi günü Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.