Sağlıktaki kaos büyüdü, Tıp-İş eylemi dahilinde altı gündür sadece acil ameliyatlar yapılıyor, aylar öncesinden ameliyat için randevu alan hastalar ise Başhekimlikten medet umuyor, YENİDÜZEN’e konuşan Başhekim ise eylem öncesinde bazı konularda organize olunmadığından yakınıyor.

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş), 28 Nisan’dan itibaren başlattığı, grev ilan edilmeyen ancak “acil dışındaki ameliyatlarla girmemek” olarak açıklanan eylem, altı gündür devam ediyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat olmak için aylar öncesinden randevu alan ve hizmet almayı bekleyen birçok hasta ise hastane Başhekimliği’nin kapısını aşındırdı.

YENİDÜZEN'E KONUŞAN BAŞHEKİM DİZDARLI: “Ortada sendika yok, herkes beni biliyor, bana geliyor.”

“Eyleme gidilmeden önce acil vakaları bir liste halinde ayırmaları lazımdı. Acil neye göre ve kime göre acildir, nasıl acildir, bunu da idareye bir liste halinde bildirmeleri gerekirdi. Bu yönde bir liste talep edeceğiz.”

“Kırık vakalarında yapılmayan ameliyatlar vardı, sendika bunlara müdahale etti ve bu ameliyatlar acil listesine alınarak yapıldı.”

“Herkes bana geliyor, bu sıkıntıların tümüne çözüm üretecek olan kişi ben değilim.”

Mağduriyetini dile getirmek isteyen hastalar, Başhekimliğe şikâyette bulunuyor.

Sendikanın ameliyatlar konusunda eylem öncesi detaylı bir çalışma yapması gerektiğine dikkat çeken Dizdarlı, mağdur olan hastaların kendisini muhatap aldığından dert yandı.

Sendika başkanından ‘Acil ameliyat listesi’ talep edeceğini dile getiren Dizdarlı, bu sayede küçük karışıklıkların önüne geçilebilineceğini belirtti.

Ameliyatların normal seyrinde, günlük ortalama 15 ameliyat yapıldığına dikkat çeken Dizdarlı, eylem dâhilinde, acili yetine göre ortalama dört veya altı ameliyat yapıldığını ifade etti.

“Eylem kararını alan başhekimlik değil, sendikadır”

Ameliyat olamadığı için mağdur olan hastalar, Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’ya dert yanıyor, Dizdarlı, çözümün kendi elinde olmadığını belirtiyor. Dizdarlı, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Bu işin muhatabı ben değilim, herkes şikâyet veya bilgi almak için bana geliyor ve insanlara bunun sendikal bir eylem olduğunu bizzat ben anlatmak zorunda kalıyorum.

Ortada sendika yok, herkes beni biliyor, bana geliyor.

Eyleme gidilmeden önce acil vakaları bir liste halinde ayırmaları lazımdı. Acil neye göre ve kime göre acildir, nasıl acildir, bunu da idareye bir liste halinde bildirmeleri gerekirdi. Bu yönde bir liste talep edeceğiz.

Kırık vakalarında yapılmayan ameliyatlar vardı, sendika bunlara da müdahale etti ve bu ameliyatlar da acil listesine alınarak yapıldı.

Bazı konularda önceden organize olup bildirmeleri gerekiyordu.

Gün boyu bu konularla bana ulaşıyorlar, ben muhatap alınıyorum fakat buna çözüm üretecek olan kişi ben değilim.

Genelde tüm bölümlerden şikâyet geliyor. İnsanlar randevularını çok önceden aldı ve işlerini ayarlayıp öyle geliyorlar, bu yüzden sıkıntılar yaşanıyor.

Günde ortalama 15 ameliyat yapılıyor, geçtiğimiz Cuma günü dört ameliyat yapıldı, geçtiğimiz gün de 6 tane ameliyat yapıldı.