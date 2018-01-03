Talihli ortaya çıktı iddiası
TC Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Kuzey Kıbrıs’ta Merit Casino’da kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı iddia edildi.
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TC Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Kuzey Kıbrıs’ta Merit Casino’da kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı iddia edildi.
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti.
Kurpiyer olarak çalışıyor
61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi.
Kuzey Kıbrıs’ta gazetecilik yapan Sefa Karahasan'ın attığı twite göre, Merit’teki işinden ayrılan Öztürk, Ankara'ya gidip ikramiyesini aldı.
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Etiketler : Piyango
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