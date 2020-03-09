Talia Tosun hayatını kaybetti
Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun, dün akşam hayatını kaybetti.
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Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun, dün akşam hayatını kaybetti. Talia için sosyal medyada açılan sayfadan tedavi sürecini paylaşan ailesi, genç kızın acı kayıp haberini duyurdu. Yapılan açıklamada Talia’nın aylardır devam tedavilere rağmen dün akşam yaşamını yitirdiği haberi paylaşıldı.
Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Talia Tosun için kısa süre önce ülkemizde yardım kampanyası da başlatılmıştı.
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Etiketler : Talia Tosun, sağlık
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