Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Taleplerini mim ile anlattılar
Taleplerini mim ile anlattılar

Taleplerini mim ile anlattılar

 Her Daim Dostlar, ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinden Mağusa hamamlarının restore edilerek kullanıma sunulması talebiyle etkinlik düzenledi.

A+A-

 Her Daim Dostlar, ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinden Mağusa hamamlarının restore edilerek kullanıma sunulması talebiyle etkinlik düzenledi.

Verilen bilgiye göre bu sabah yapılan etkinlikte, önce sanat tarihçisi Yusuf Örs hamam kültürü ve Kertikli Hamam konusunda bilgi verdi. Ardından pandomim sanatçısı Baran Özdural, mim sanatını kullanarak gösteri yaptı.

Baran Özdural ve Yusuf Örs’e, farkındalık etkinliğine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf  Şentuğ,  tarihi ve kültürel değerlerin atıl durumdan kurtarılarak yeniden yaşama katılmasıyla ilgili taleplerini yinelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

hdd.jpg

Şentuğ, bunun için bugün, hem sesli olarak, hem de vücut dilini kullanarak anlatım yapan mim sanatı ile bu isteklerini seslendirerek dile getirdiklerini söyledi.

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler