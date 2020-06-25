Talepler kime göre?

Lapta Belediyesi’nin marina ve otel yapımıyla ilgili açtığı ihalede imza atma süresi yarın doluyor.

İhaleyi kazanamayan ama ihale yerini görüp teknik inceleme yapma iddiasıyla gümrüksüz, sağlık kontrolsüz, karantinasız ülkeye gelen şirket heyetinin hükümetin çatırdamasına da yol açan gelme yöntemlerinden sonra ihaleyi kazanan şirketin ne yapacağı merak ediliyor.

Yarın dolacak imza atma süresine kadar ihaleyi kazanan şirket, imza atacak mı yoksa ihaleden çekilecek mi!

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İhale sözleşmesinde “kazanan özel veya tüzel kişilerin sözleşme imzalamaya yanaşmaması halinde geçici teminat Lapta Belediyesine gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilerek yeniden ihaleye gidilir” denmesine rağmen ihaleyi kazanamayan ama teknik inceleme gerekçesiyle gelen heyetin yarattığı tartışma sürecinde marinanın yapılması planlanan yeri inceledim Lapta Belediyesi web sayfasından…

Özellikle bölge insanının neredeyse her gün kullandığı, ülkenin dört bir yanından, hatta pandemiden önce Kıbrıs’ın güneyinden bile insanların bazen turlarla görmeye, yürümeye geldikleri Lapta Yürüyüş Yolu’nun büyük bir kısmı marina-otel projesi alanında kalıyor.

Avrupa Birliği’nin ve TC Büyükelçiliği’nin maddi katkılarıyla yapılan, bazı yerlerde denizin üzerinden köprülerle bağlanan Yürüyüş Yolu artık orayı 49 yıllığına kullanacak olan şirketin uhdesinde olacak.

Belki ihale aşamasında “yürüyüş yolunda yürüyüş serbest olacak” denebilir ama bundan kimse emin olamaz.

Şimdiye kadar yaşadığımız olaylar emin olamamanın gerekçeleridir.

Yıllarca serbestçe girdiğimiz denizler, özgürce yürüdüğümüz yollar, piknik yapmaya gittiğimiz yerler otel yatırımlarının işgaline girince biz oralardan mahrum kaldık.

Malımız olan plajlara girebilmek için kavgalar ettik veya fahiş fiyatlar vererek bizim olan denizin suyunda yıkanabildik.

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Şimdi ortada böyle bir proje var. Yarın imzalanıp yürürlüğe girer mi yoksa kazanan şirket ihaleden çekilir mi?

İmza atılması halinde eğer hukuki olanak varsa diğer dezavantajların/olası ihlallerin yanında yürüyüş yolunun da halkın kullanımında olabilmesinin şartları mutlaka şirkete yasal olarak dikte ettirilmelidir.

Yok şirket imzalamaz ve şartname gereği ihale iptal edilirse ve başka bir ihaleye gitme gereği doğarsa özellikle yürüyüş yoluyla ilgili özel bir sözleşme yapılmalıdır.

Kaldı ki ihalede ortaya konan alanla ilgili yeniden bir proje çalışması yapılması, Lapta’nın, Laptalı’nın haklarına halel gelmeksizin Belediye’ye nasıl bir katkı sağlanacağının daha ayrıntılı çözümünün bulunması gerekli diye düşünüyorum.

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Lapta, Girne bölgesinde olması nedeniyle turizm bölgesi olarak görülebilir ama Lapta Oteller Bölgesi’nin birkaç restoran dışında ne yazık ki ‘ölü bölge!’ görünümü var. Bölgedeki otellerin pandemi öncesi bile doluluk oranı çok düşük düzeyde idi.

Bölgenin gerçek değerine kavuşması, maddi olanaksızlık çeken Belediye’nin bu anlamda bir gelire kavuşması istenendir ama bölgenin diğer bölgeler gibi işgal altına girmeden böyle bir olanağı yakalamasının yolu mutlaka ki araştırılmalıdır.

İhale şartnameleri ihaleye katılacak özel/tüzel kişilerin taleplerine/avantajlarına göre değil, ihaleyi açan kurumun talepleri/avantajlarına göre düzenlenmelidir.