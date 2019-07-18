“Talep var, tercih edilmiyoruz…”

Dila ŞİMŞEK

İskele’de çiçekçilik yapan İpek Serdar Cemmedo, çiçekçiliği ve asıl mesleği olan Peyzaj Mimarlığı’nı anlatıyor…

Cemmedo, İskele’deki otelcilik sektöründe peyzajın ön planda olduğuna, ancak mimarların genellikle yurt dışından getirildiğine dikkat çekiyor.

“Annem de çiçekçi…”

Cemmedo, evlendikten sonra Serdarlı’da olan çiçekçi dükkanını İskele’de açtığını söylüyor. “Peyzaj mimarlığı bölümü mezunuyum. Annem Serdarlı’da çiçekçilik yapıyordu, yani çiçeklere, bahçeye ve dizayna hep bir sempatim vardı. Sonrasında ise üniversitede bu bölümü okumaya karar verdim” diyor.

“Peyzaj alanına ilgi artıyor”

Çiçekçilikle bahçeciliğin birbirinden farklı olduğunu kaydeden Cemmedo, “Ben iç mekan çiçekleri satışı yapıyorum, ama bahçecilikte kullanılan bitki türleri çok daha farklı. Yavaş yavaş ülkemizde bu alana yönelik ilgi büyüdü. Ancak bizdeki kurak hava şartları, çiçekçilikte biraz zorluk yaşamamıza sebep oluyor” şeklinde anlatıyor.

“Çiçek üretimi yapabilmek isterim…”

Şu an için çiçek üretimi yapmadığını ancak böyle bir isteği olduğunu ifade eden Cemmedo, “Şimdilik çiçeklerimizi ithal ederek ticaretini sağlıyoruz. Tabii dileğim, üretimini de yapmaktır. Satışlarımız genelde en çok ilkbahar ve sonbaharda güzel oluyor. Yani işimiz biraz da sezonluk aslında ve değişken” diyor.

“İskele’ye gereken önem verilirse gelişme potansiyelinin olduğuna inanıyorum”

İskele’de bir esnaf olmayı değerlendiren Cemmedo, “İskele çok daha iyi bir hale gelebilir. Şehir diye geçiyor ama Mağusa veya Lefkoşa ile kıyaslanamaz, çünkü biraz daha geride kalmış… Gereken önem verilirse gelişme potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bunun sıkıntısını en çok esnaflar çekiyor. İskele aslında köy ile ilçe arasında gidip geliyor” diyerek belirtiyor. İskele’de işsizlik olduğunu kaydederek, çoğu kişinin diğer ilçelerde iş bulduğunu ve bölgeden göç ettiğini söylüyor.

Cemmedo, İskele’deki otelcilik sektöründe peyzajın ön planda olduğuna, ancak mimarların genellikle yurt dışından getirildiğine dikkat çekiyor.

“Umarım üretebilen, satışını sağlayabilen, dönemsel zorluklar yaşamadığımız günleri görürüz”

Cemmedo, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kendimi bu alanda geliştirmeyi çok isterim. Umarım hem iç hem dış mekan bitki ve çiçeklerini üretebilen, satışını sağlayabilen, dönemsel zorluklar yaşamadığımız günleri görürüz. Umarım ülkemiz bizi kendisinden soğutmaz ve burada mesleğimizi daha iyi yerlere taşırız”