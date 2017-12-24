TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!

Kaçak yollarla ağaç kesimi ve odun satışı yapıldığını ileri süren odun satıcısı işletmeler, yanlış uygulamadan dert yanarken, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat ise halkın bilinçli olmadığını ve şöminelerin hızla arttığını belirtti. Her iki kesim ortak derdi ise: ‘Denetimsizlik’… Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat: “Bilinç eksikliği var” Odun satıcısı Necat Besim: “Kişiler gidip kendi odununu kesip yakacak diye yasal izinle ormandan odun kesiyor fakat dönüp satıyor” Odun satıcısı Osman Gezer “Kaçak odunlar yüzünden bu işi bırakanlar oluyor, çok zordayız…”

Fehime ALASYA

Havanın soğumasıyla birlikte ısınmak için uygun şart arayan vatandaşın gözü oduna çevrildi.

Maliyeti yüksek olan elektrik veya tüp gaz ile ısınmaktan korkan vatandaşlar, şömine veya odun sobaları ile ısınmaya yöneldi.

Ülkedeki odun talebinin her geçen gün arttığını belirten Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, odun talebini karşılamakta zorlandıklarını ifade ederken, buna karşın odun satan işletmeler işlerinin zayıflığından dert yandı.

Kaçak yollarla ağaç kesimi ve odun satışı yapıldığını ileri süren odun satıcısı işletmeler, yanlış uygulamadan dert yanarken, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat ise halkın bilinçli olmadığını ve şöminelerin hızla arttığını belirtti, her iki kesim ortak derdi ise ‘Denetimsizlik’…

Odun satan işletmeler, orman dairesinin izniyle yapılan odun kesimleri ve kaçak odun satışlarının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti. .

“Odun talebine yetişemiyoruz” diyen Orman Dairesine karşın, satışların çok durgun olduğunu söyleyen yasal izinli odun satıcıları, bunun başlıca nedenleri arasında uygulanan yanlış yönetim ve kaçak kesimlerden yakındı.

“Kaçak kesimlere karşı tutum geliştirilmeli…”

Kaçak ağaç kesimlerinin ve kaçak odun satışlarının her yıl yaşandığına dikkat çeken Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, halkın yeteri bilince ulaşamadığını ifade etti.

Geçmiş yıllara oranla kaçak kesimlerde herhangi bir düşüş gözlemlemediklerini kaydeden Fırat, ısınmak için yapılan kaçak kesimlerin önüne geçmek için devletin önlem alması gerektiğini belirtti.

“Farkındalık yaratırsak algı düzeyi artar, buna bağlı olarak bilinç seviyemiz yükselir ve kaçak kesimlere karşı tutum geliştiririz” diyen Fırat, bu bağlamda devlete, halka, sivil toplum örgütlerine ve medyaya büyük görev düştüğünü anlattı.

Koruma Faydalanma Şube Müdürü Ercan Poyraz ise bu yıl kaçak ağaç kesimi nedeniyle hiçbir yasa dışı olayın kayıtlara geçmediğini belirtti.

“Önüne gelen oduncu oldu, hiçbir kontrol ve denetim yok”

Kaçak yapılan kesim ve odun satışlarının odun satıcılarını olumsuz etkilediğini belirten işletme sahipleri, orman dairesi tarafından kişilere verilen kesim izninin sektöre büyük darbe vurduğunu ifade etti.

Bu tarz uygulamanın vatandaşı rahatlatmak yerine art niyetli kişiler tarafından suiistimal edildiği için zora girdiklerini belirttiler.

“Önüne gelen oduncu oldu, hiçbir kontrol ve denetim yok” diyen işletme sahipleri denetimsizlikten yakındı.

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat:

“Bilinç eksikliği var”

“Her yıl durum aynıdır, halkta bilinç eksikliği var. Yasalar ve cezaları duyurmamıza karşın yine de kaçak kesimler yapılıyor.

Elektrik enerjisi pahalı, her evde de şömineler var o yüzden kaçak kesimlere başvuruyorlar.

Üstelik bu şömineler de kontrolsüzce gün be gün çoğalıyor, bunlar denetim altına alınmalı…

Tüm bunlardan kaynaklı kaçak kesimler oluyor, bunlarda bizim yakaladıklarımız da yakalayamadıklarımız da var…

Halktan istediğimiz motor sesi, istiflenmiş odun veya kaçak yapılan kesimleri görür görmez orman dairesine haber versinler, Alo 177’yi arasınlar.

Bu bilinç olayıdır, bir ağaç kolay yetişmiyor, çok uğraş ve zaman gerektirir. Ormanlar önceden aldığımız mirasımızdır, koruyarak arttırmalı ve gelecek nesillere bırakmalıyız.

Devletimize de görev düşüyor, alternatif veya ucuz enerji kaynakları kullanmalıyız ki buna tenezzül etmeyelim.

Geçen yıl en yoğun kaçak kesim Alevkayası Bölgesi, Karpaz Bölgesi, Salamis, Kantarada çok yoğun olmuştu, genelde bu bölgelerde oluyor.”

“Bu oluşumla kaçak odun yapımını engellemeliyiz”

“Yasa çerçevesinde şömineleri kontrol altına almalıyız… Yapılan birçok yeni yapı var ve hepsinin de şöminesi var, bu oluşumla kaçak odun yapımını engellemeliyiz.

Orman dairesi ve devletten yetkili şirketler satış yapmakla yükümlüdür. Halk bunun dışında birinden onun almamalı, kaçak odunları kabul etmemeli.

Halkımızın büyük bir kısmı bizim satış noktalarımızdan alıyor.”

“Cezası bir asgari ücretten hapis cezasına kadar gidiyor”

“Devlete, halka ve sivil toplum örgütlerine ve özellikle medyaya bilincin arttırmak ve halkın algı düzeyini yükseltmesine, bilinç seviyesini arttırmasına ve tutum yükseltmesine de yardımcı olacaktır.

Farkındalık yaratırsak algı düzeyi artar, buna bağlı olarak bilinç seviyemiz yükselir ve kaçak kesimlere karşı tutum geliştiririz. Cezası bir asgari ücretten hapis cezasına kadar gidiyor.

Orman kaynaklarımız belli, koruyarak arttırmamız gerekiyor. Özellikle ısınmak için yapılan bu kaçakçılıklarla devlet mücadele vermeli. “

Koruma Faydalanma Şube Müdürü Ercan Poyraz:

Bölgelerde böyle bir suç tespit etmedik

“Bölgelerde böyle bir suç tespit etmedik. Ufak tefek birkaç vaka oldu ama kaçak ağaç kesimi değildi. 900 TL’ye kadar cezası var bunun yanında da odunun masrafı, orman suçları arasında da asgari ücretten hapisliğe kadar cezası olduğu görülüyor.

En çok Girne bölgesinde, Alevkayası, Karaağaç ve Lapta tarafında oluyor.

Bilinç giderek yayılıyor, birçok narenciye kesimi falan sanırım piyasanın odun ihtiyacı karşılanıyor.

Orman bakımı yapan kişiler de bize odun ulaştırıyor, uygun fiyata kesim yapılacak yerleri gösteriyoruz. Kendisi kesecekse 1 metre küp odunu 20-25 TL’ye satın alabiliyor. Bu da insanlara cazip geliyor, bu yüzden bize gelip kendisi kesiyor ve ucuza alıyor.

Depodan perakende odun satışı tonu 170 TL’dir. Odun ihtiyacı çok fazla, yetişemiyoruz, özel şirketler de bizden izinli çalışıyor, onlar da piyasanın büyük ölçüde ihtiyacını görüyor.”

ODUN SATICILARI NE DEDİ?

Necat BESİM: Denetim yok…

“Bu yıl satışlar çok zayıf çünkü yasa dışı satıcı çok fazla. Önüne gelen oduncu oldu, hiçbir kontrol ve denetim yok. Gazetede gördüğünüz ilanlarla bir van odunu 350 TL’ye kadar satan var. Normalde bir van odunun en az 500 TL olması lazım ama piyasa da alt üst ediliyor.

Birkaç ay önce yanan Tepebaşı-Kalkanlı arasında yangın yerini temizlenmesi maksadıyla tüm halka açtı. Kişiler gidip kendi onunu kesip yakacak diye girip kesiyor fakat dönüp satıyor. Bu yapılan yasadışıdır. Halk da odununu oradan temin ettiği için odunculara başvurmuyor.

Kaça odun ve kaçak ağaç kesimi bu yıl da var, hiç azalmadı. Denetim denilen bir şey yok…

Yolda belde gezen odun dolu birçok van araç var ama denetleyen yok. Yolda sokakta kontrol eden, denetim yapan memur yok.

Portakal odunu, narenciye odunu gibi tarımsal ürünlere orman odunu olmadığı için tarım dairesinde kontrol etmiyor. Sanırım bu konuda yeterli personel de yok, çalışanlar da haklı… Kontrole den yok. Ama bu adam vergi veriyor mu nasıl bu işi yapıyor kontrol eden yok…”

Osman GEZER: Kaçak odunlar yüzünden bu işi bırakanlar oluyor

“Kaçak odunlar yüzünden bizler de çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Bu işi bırakan satıcılar bile oluyor. Odun satana memurlar var, bizden çok onlar satış yapıyor. Yasal yetkilerine sığınıp kaçak olarak bu işi yapıyorlar ve biz çok sıkıntıya giriyoruz.

Adada denetim yok, herkes bir birini tanıyor…

Kaçak ağaç kesimleri, kaçak odun satışları bu yıl da düşmemiştir fakat denetim yok, kontrol yok, olsa da herkes bir birini tanıyor ve üzerini kapatıyor…

Denetim olmazsa olmaz, caydırıcı ceza şart, bu işi ekstra yapan memurların önüne geçebilmek gerekiyor. Biz sadece bu işi yaparak geçiniyoruz.

Ortalama fiyatlar 500 TL civarındadır ama çok daha düşük fiyat verip piyasayı bozanlar var.

Ben toptan satış yapıyorum. Kesim için yasal izinlerim var.

Piyasa durgun, satış yok…”