Talat: Kıbrıs sorununun çözüldüğünü göremeden hayata veda etti, çok üzgünüm

Mehmet Ali Talat:

"Sevgili yoldaşım Dimitris Hristofyas’ı kaybettik. En büyük rüyası Kıbrıs sorununu çözemeden/çözüldüğünü göremeden hayata veda etti. Çok üzgünüm... Eşine, evlatlarına, AKEL camiasına, yoldaşlarına, tüm Kıbrıslılara başsağlığı dilerim. Işıklar içinde uyusun, toprağı bol olsun..."

https://twitter.com/m_a_talat/status/1142106618328489985?s=12&fbclid=IwAR3Gzs-Es1DUIfGQ5gdsPDYtRy55HJPbTDUFen-ZGUxGPBLBostdV6BjZcA