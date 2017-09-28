TAK’ta ‘terfi sınavı’ huzursuzluğu

Türk Ajansı Kıbrıs’ta açılan terfi sınavına girişlerde haksızlık iddiaları ortamı gerdi. Bir bakanlıkta “özel kalem müdürlüğü” yapan eski bir TAK personelinin, farklı bir bakanlıkta görev yapmasına rağmen, ajansta gerçekleştirilecek olan terfi sınava girme talebi huzursuzluk yarattı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Ajansı Kıbrıs’ta açılan terfi sınavına girişlerde, ajansın yönetim kurulunun yasa dışı uygulamalarının ortamı gerdiğini iddia etti.

Ajansta çalışan kişilerin hakkının çiğneneceği iddiası ile tırmanan huzursuzluk, birçok çalışanı etkiledi.

KTAMS Genel Sekreteri ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Güven Bengihan, bunun tarihte görülmediğini ifade ederek, hukuksal mücadele vereceklerini belirtti.

Bengihan, bu şahsın özel kalem müdürü olmadan, ajansta görev yaptığını ve özel kalem müdürlüğü görevinden alınırsa ajanstaki görevine geri döneceği öngörüsü üzerine bu sınava girmek istediğini belirterek, “3’lü kararname ile müdür olarak atanan birisinin dairelerdeki derece terfisine girmesinin yasal yönden aykırıdır” dedi.

“Sendikamız bu yasa dışı uygulamayla ilgili her türlü hukuksal mücadeleyi verecektir”

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Bengihan şunları söyledi:

“Ekonomi bakanlığında özel kalem müdürü olan birini derece terfilerine alacaklar.

Bu kişi öncesinde TAK’ın 3. derce bir memuru idi. Şu an müdür olan biri derece terfilerine girecek. 3’lü kararname ile müdür olarak atanan birinin dairelerde olduğu gibi ajansta da derece terfisine girmesi yasal yönden aykırıdır.

Müdür olan biri, bakanlıktan maaş çeker, bu durumda TAK’tan nasıl sınava girer?

Bu tarihte de bir ilktir. Şu an müdür olan ve müdür kadrosundan maaş çeken birisinin halen bir fiil bulunmadığı kadronun nasıl olur da derece terfisi sınavına girer? Sendikamız bu yasa dışı uygulamayla ilgili her türlü hukuksal mücadeleyi verecektir.”