Taksiler Bakanlar Kurulu'nu bekleyecek

Birleşik Taksiciler Birliği, korsan ve kaçak taşımacılığın önlenmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Birlik, hükümet ve bakanlıktan, sorunların ortadan kalkması için "Motorlu Araçla Yolcu Eşya Denetim Değişiklik Yasası"nın ivedilikle hayata geçirmesini talep etti.

Araçlarıyla bakanlık önüne gelen Eylemciler, burada "Dayanacak ne gücümüz ne de sabrımız kaldı", "gayri resmi kaçak taşımacılığa hayır", "otel ve casino korsan taşımacılığına hayır" yazılı pankartlar açtı, hükümete eleştirilerde bulundu.

Birlik başkanı Muhammed Biberoğlu, eylemde yaptığı konuşmada, taksicilerin haklarını aramak için buraya geldiklerini ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ı taksicilerin sesini duymaya çağırdı.

Taksiciler ile ilgili yasanın yarım kaldığını ve Bakanlar Kurulundan geçirilmediğini ifade eden Biberoğlu, amaçlarının korsan taksiciliğin, casino taşımacılığının engellenmesi olduğunu söyledi.

Yasal düzenleme için bakanlık ile çalıştıklarını ancak hayata geçirilmediğini belirten Biberoğlu, taksi sektörüne karşı duyarsız kalındığını savundu, yasanın taksi sektörünün geleceği için bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Casino ve turistik taşımacılığın da önlenmesini isteyen Biberoğlu, taksilere takılmak istenen taksimetrelerin ise kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Biberoğlu, "T" izinlerinin verilmesini de eleştirerek, polis genel müdürlüğü ve Bakanlığı haksız kazanç sağlayanlara karşı aktif denetleme yapmaya çağırdı, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda eylemin süresiz devam edeceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapan Taksiciler kendi aralarında tartıştı, polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Atakan, "Yasalar hazır"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlık önünde eylem yapan taksicilerin temsilcileriyle görüştü.

Atakan, yasanın hazır olduğunu ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Meclise sevk edileceğini ve seçim yasaklarına takılırsa, en geç ekim ayında geçeceğini söyledi. Atakan, taksimetre konusunu yeniden görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Tolga Atakan, bakanlık önünde eylem yapan Birleşik Taksiciler Birliği’nden bir heyetle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atakan, taksiciler ve genel anlamda trafikle ilgili yasayı taksicilerin temsilcileriyle birlikte hazırladıklarını ifade ederek, bakanlık olarak her taksiciyle görüşme olanakları olmadığını ve taksicilerle değil, taksicilerin temsilcileriyle görüştüklerini ifade etti.

Kaçak taksiciliği önlemek için denetimlerin yoğunlaştırıldığını, tablet taksimetre konusunda çalışma başlattıklarını ama 1 yıl ötelediklerini ifade eden Atakan, "Amacımız sektörün düzene girmesidir" dedi.

“T” izni verilmediğini ve verilmeyeceğini ifade eden Atakan, taksicilerin temsilcileriyle her zaman görüştüklerini, talepleri yerine getirdiklerini ama taksiciler arasındaki diyalog eksikliğinin kendi suçu olmadığını kaydetti.

Atakan, bakanlık olarak her zaman talepleri dinlediklerini ancak tüm taleplerin yerine geleceğiyle ilgili bir durum olmadığını belirtti.

Tablet taksimetre uygulamasındaki amacın denetimi sağlamak olduğunu ifade eden Atakan, taksicilerin talebi olan yasaya ilişkin görüşün savcılıktan geldiğini ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Meclis’e sevk edileceğini kaydetti.

Atakan'ın açıklamasının ardından Birleşik Taksiciler Birliği, salı günkü Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı bekleyeceklerini açıklayarak eylemlerinre son verdi.