"Taksiciye sahte para verdi, gerçek para üstü aldı"

Lefkoşa’da sahte para ile yakalan zanlı M.A.A.A. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis, 17 Nisan’da, saat 21.00 sıralarında zanlının 2 adet “B099348659’’ seri numarası içeren sahte 200 TL’lik banknotları, taksiye ulaşım ücreti olarak sunduğunu söyledi, para üstü olan 260 TL’yi alıp sahtekârlıkta para temin ettiğini kaydetti. Polis zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda 1 adet daha sahte para bulunarak emare aldığını mahkemeye atardı. Zanlının ifade vermediğini ancak bazı beyanları olduğunu belirten polis, söz konusu paraların nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını ifade ederek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar Zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)