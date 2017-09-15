Bafra Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren taksiciler VİTO araçlara verilen “Turistik T” iznini protesto etmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Taksi şoförleri araçlarıyla yol keserek pankart açıp lastik yaktılar. “Ekmeğimizle oynuyorlar” diyen 40 taksi şoförü “Turistik T” izni olan araçların dolmuş gibi otellerden turist alarak başka bölgelere taşımalarına tepki gösterdi. Gergin geçen eylem sırasında “Turistik T” izni bulunan araç şoförü Ümit Dokuyucu ile Bafra Taksiciler Birliği Başkanı Ali Bostuna arasında arbede yaşandı.

Boztuna: “Turistik T” izni otobüslere verilsin…

Bafra Taksiciler Birliği Başkanı Ali Boztuna, birlik olarak defalarca turistik izinler için polise ve Ulaştırma Bakanlığına şikayette bulunduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. “Turistik T” izni alarak taksicinin ekmeği ile oynandığını dile getiren Boztuna, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün bundan sonra “Turistik T” iznini VİTO araçlara değil otobüslere vermesini istediklerini belirtti.

Hamzaoğulları: “Otellerden müşteri çalmaya devam ediyorlar…”

Eylem yapan taksicilere destek veren CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, uzun yıllardan beridir “Taksi T” izninin verilmediğini ve “Taksi T” izninin dolaylı nitelikli suç unsuru adı altında 9+1’lere “Turistik T” izni olarak verildiğini belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün iddialara göre son zamanlarda 300’den fazla 9+1 “T” izni verdiğini belirten Hamzaoğulları, 9+1 “Turistik T” izni ilgili şoför veya mal sahibinin aracın arka koltuğunu sökerek taksi görevini yaptığını söyledi. Hamzaoğulları, konu araçların taksi görevini yaptığı için ilgili otellerden personel ve müşteri taşıdığını ve taksicilerin ekmek parasını kazamaz duruma geldiğini ifade ederek, yasaya göre 9+1’lerin ülkeye girerken minibüs kategorisinde girdiğini ancak koçanlarına otobüs yazıldığını ve “Turistik T” izni adı altında bu araçlara izin verildiğini ileri sürdü. Hamzaoğulları, “Turistik T” izni verilirken işletme izninde “ beraberinde bir rehber taşımakla mükelleftir” denildiğini ancak konu araçlarda rehber bulunmadığını ileri sürerek ilgili yerlerdeki polislerin bu araçları durdurup ceza yazmadığını ve bu yüzden de “Turistik T” izni tutan kişilerin daha seri bir şekilde otellerden müşteri çalmaya devam ederek taksi durağında bulunan taksicilerin ekmek parasını gasp ettiklerini söyledi.