"Taksi şoförünü darp etti" iddiası

Girne’de dün bindiği takside, taksicinin kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u darp ettiği iddia edilen C.T. (E-39), bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede 2 gün tutukluluk aldı. Zanlının olay esnasında 114 miligram alkollü olduğu da tespit edildi.

Bu arada taksiciyi ciddi şekilde darp eden zanlı C.T. 'nin Türkiye'de milli sporcu olduğu da öğrenildi.



Bazı taksiciler, mahkeme önünde toplanarak zanlıyı protesto etti, tepki gösterdi

Polis Basın Bülteni’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Girne’de dün 114 miligram alkollü olduğu tespit edilen C.T. (E-39), istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u darp ederek omurga kemiğini kırdı. C.T. tutuklandı.