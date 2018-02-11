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"Taksi şoförünü darp etti" iddiası

"Taksi şoförünü darp etti" iddiası

Girne’de dün bindiği takside, taksicinin kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u  darp ettiği iddia edilen C.T. (E-39), bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede 2 gün tutukluluk aldı.

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Girne’de dün bindiği takside, taksicinin kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u  darp ettiği iddia edilen C.T. (E-39), bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede 2 gün tutukluluk aldı. Zanlının olay esnasında 114 miligram alkollü olduğu da tespit edildi. 

Bu arada taksiciyi ciddi şekilde darp eden zanlı C.T. 'nin Türkiye'de milli sporcu olduğu da öğrenildi.

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Bazı taksiciler, mahkeme önünde toplanarak zanlıyı protesto etti, tepki gösterdi

 

Polis Basın Bülteni’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Girne’de dün  114 miligram alkollü olduğu tespit edilen C.T. (E-39), istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u  darp ederek omurga kemiğini kırdı. C.T. tutuklandı.

 

Fotoğraflar: Didem MENTEŞ

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