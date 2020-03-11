Taksi şöföründe coronavirüs tespit edildi

Diyalogos'un haberine göre Kıbrıs'ın güneyinde bugün tespit edilen 4 conavirüs vakasından birinin Limasol'dan bir taksi şöförü olduğu açıklandı.

Hastanın taksi şöför olduğunu açıklayan Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, bundan dolayı kişinin temas ettiklerinin takibinin zorlaştığını açıkladı.