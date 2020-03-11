Taksi şöföründe coronavirüs tespit edildi
Kıbrıs'ın güneyinde bugun tespit edilen 4 conavirüs vakasından birinin taksi şöförü olduğu açıklandı.
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Diyalogos'un haberine göre Kıbrıs'ın güneyinde bugün tespit edilen 4 conavirüs vakasından birinin Limasol'dan bir taksi şöförü olduğu açıklandı.
Hastanın taksi şöför olduğunu açıklayan Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, bundan dolayı kişinin temas ettiklerinin takibinin zorlaştığını açıkladı.
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