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Takla attı, tavanı üzerinde durabildi

Takla attı, tavanı üzerinde durabildi

Mağusa’da St Barnabas Çemberi yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla attı, tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

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Mağusa’da St Barnabas Çemberi yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla attı, tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde.
Ayrıntılar gelecek...

FOTO: Sosyal Medya

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