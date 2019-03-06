Takla attı, tavanı üzerinde durabildi
Mağusa’da St Barnabas Çemberi yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla attı, tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
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Mağusa’da St Barnabas Çemberi yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla attı, tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde.
Ayrıntılar gelecek...
FOTO: Sosyal Medya
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Etiketler : kaza, mağusa, salamis çemberi
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