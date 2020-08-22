Takla attı, olay yerinden kaçtı

Girne - Güzelyurt anayolunda bu sabah 02.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla birlikte takla attı, kazadan sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 02.00 sıralarında ismi henüz tespit edeilemeyen JC 834 plakalı araç sürücüsü Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki toprak sete çarptı ve aracıyla birlikte takla attı. Sürücü, kazanın gerçekleşmesiyle olay yerinden ayrıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.