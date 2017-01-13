Gönyeli Çemberi yakınlarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi, trafiği alt üst etti.

Hüseyin Tur (E26) FC 678 plakalı araçla Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada, kontrolünü kaybettiği aracı takla atarak karşı şeride uçtu, karşı şeritte iki araca çarptı.

Çarpma sonucu durmayan araç, metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu karşı şeritte seyreden GJ 450 plakalı aracın şoförü Hasan Veçhi’nin (E82) ellerinde ve yüzünde yaralanmalar olduğu öğrenilirken, araçlarda yolcu olarak bulunan Ümran Veçhi’nin (K75) durumunun daha iyi olduğu, hafif yaralandığı öğrenildi. Ambulans yaralıları hastaneye taşırken, Hasan Veçhi’nin parmaklarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındığı bilgisi verildi.

FC 678 plakalı aracın şoförü Hüseyin Tur ile aynı araçta yolcu olarak bulunan, Kurşat Batur Öcal (E23), Zeynel Abidin Altıntuş (E19) ve İbrahim Karacaoğlu’nun (E23) kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER