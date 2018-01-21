Takla atarak durabildi

Lefkoşa’da bugün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında Atilla Terzi yaralandı. Kaza; saat 04.13 raddelerinde Osman Örek Caddesi üzerinde, KT 486 Z plakalı araç sürücüsü Atilla Terzi (E-30), batı istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde seyrederken aşırı süratli ve dikkatsizlik nedeniyle yolu ikiye ayıran refüje çarptı ve ardından takla attı. Kaza sonucu yaralanan Terzi, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine trafik tahrikat amiri Mehmet Özatılgan, kazanın aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.