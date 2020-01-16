Girne çevre yolunda bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki Hasan Şafak Yetken yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre kaza, Yekten'in CN 448 plakalı araçla Girne yönünde gittiği sırada, GAÜ çemberine oldu.

Polise göre, Renault 9 marka araçla çembere aşırı süratlı dikkatsiz giriş yapan Yetken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Girne Hastanesi'ne kaldırılan Yetken'de hafif sıyrıklar olduğu bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.