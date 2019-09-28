Takla atarak durabildi
Haspolat yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada 25 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, ağaca çarparak yola savruldu, takla atarak durabildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Haspolat yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada 25 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, ağaca çarparak yola savruldu, takla atarak durabildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Haspolat yakınlarında, bu sabah saat 06.00 sularında meydana gelen kazada 25 yaşındaki Christa Joel Ayaba Sah, yönetimindeki BP16PFA plakalı salon araç ile Lefkoşa yönüne seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç, okaliptus ağacına çarparak, yol içerisine savrulup takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide kazanın dikkatsizlik neticesinde meydana geldiği belirtildi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken polis soruşturması devam ediyor.
Fotoğraf: Sosyal Medya