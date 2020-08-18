Takla atan şoför alkollü çıktı

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde Girne istikametine doğru seyreden 66 yaşındaki Nejdet Çavuşoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptı ve aracıyla birlikte takla attı.

90 promil alköllü çıktı

Saat 11.00 sıralarında Ciklos mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü Nejdet Çavuşoğlu olduğu ve kaza anında 90 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan Nejdet Çavuşoğlu, Kolan British Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen kazada yönetimindeki CB 214 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Nejdet Çavuşoğlu, sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla atmıştı.