Takip et kazan

BiP uygulaması ile müşterilerine kolaylıklar sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sinema Kanalı’nı takip edenlere haftalık çekilişlerle hediye sinema bileti kazandırıyor. Geçtiğimiz hafta bir arkadaşıyla birlikte sinema bileti kazanarak vizyondaki filmi izleyen şanslı isimler “İlk kez hiçbir şey yapmadan sadece kanalı takip ederek bilet kazandık, bu Turkcell’in tamamen ücretsiz olarak müşterilerine memnuniyet amaçlı sundukları bir fayda. Bu uygulamayı son derece başarılı bulduk” şeklinde açıklamada bulundular.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz dönemde 100 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği sinema kanalını takip eden kişilere çift kişilik sinema bileti ile diledikleri bölgede sinema izleme keyfi yaşatıyor.