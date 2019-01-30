Takımların çoğu ‘DEĞİŞİM’ dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen ara transfer döneminde takımlar kadrolarına yabancı oyuncu takviyelerini yaptı. Süper Lig’de ilk devrede takımlarında bulunan yabancı oyuncularla yoluna devam eden üç takım söz konusu. Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün yanı sıra Türk Ocağı ve Gençlik Gücü yabancı oyuncularını değiştirmeyen ekipler olurken, diğer 13 ekip yabancı oyuncularında değişime gitti.

MTG, Ocak ve GG değişmedi

Süper Lig’de yer alan 16 takımın 13 tanesi yabancı oyuncularını değiştirdi. Üç kulüp ise sezona başladığı yabancı oyuncuları ile yoluna devam ediyor. Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı ve Gençlik Gücü ilk yarıda forma giyen oyuncuları ile yola devam etme kararı aldı.

13 takım yabancı değiştirdi

Süper Lig’de 13 takım yabancı değişimi yaşadı. Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami ve Lefke üç yabancı uyruklu futbolcu kontenjanında tek değişiklik yapan ekipler oldu.

Binatlı tamamını değişti

İlk yarıda ve devre arasında yabancı oyuncu konusunda sıkıntılar yaşayan Binatlı üç oyuncusunu birden değişti. Güzelyurt ekibi Cihangir’den Victory’nin yanı sıra iki Brezilyalı oyuncu Paulo Sergio ile Vinicius Jorge’yi kadrosuna kattı. Doğan Türk Birliği, Esentepe ve Gençler Birliği ise iki değişim yapan ekipler oldu.

Akova tek yabancısız takım

K-Pet liglerine bakıldığında ise Akova Vuda, ligde yer alan tek yabancısız takım. KTFF talimatları çerçevesinde Birinci Lig ekiplerine verilen iki yabancı uyruklu futbolcu hakkından yararlanmayan Akova, ligde yabancısız mücadele edecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı tercihi yok

Geçmiş yıllara göre bu yıl K-Pet Birinci Lig ekipleri kontenjan çerçevesinde haklarını Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oyunculardan yana kullanmayarak daha çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan oyunculardna kullandı. Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinin yabancı kontenjanları şöyle:

SÜPER LİG

Baf Ülkü Yurdu: Joseph Obidiaso, Lawal Murtadah, Hafız Konkoni

Binatlı: Omodiagbe Victoy, Paulo Sergio dos Santos, Vinicius Jorge

Cihangir: Kaho Yannick, Oliver Uche Sunday, Henri Belle

Çetinkaya: Faye Baptiste, Herve Amani, Ugochukwu Nwachukwu

Doğan Türk Birliği: Onyekachi Okafor, Barine Eko, Quadri Olanase Raheem

Esentepe: Junior Mfede, Tidiane Sane, Efosa Ona

Gençlik Gücü: Prince Boateng, Debola Ogun Seye, Ocran Conney Idan

Gönyeli: John Okoli, Christian Chukwuka, Amoo Kehinde Owoeye

Küçük Kaymaklı: Paun De-vries Asare, Evor John Bello, Tamen Medrano

Mağusa Türk Gücü: Michael Odibe, Dinopeter Araodion, Ebimobowei Peter

Merit Alsancak Yeşilova: Augustine Binya, Jean Makoun, Ergin Kankal

Yenicami: John Ebuka Okoye, Kenneth Ngwoke, Aminu Mohammed

Lefke: Botanle Bidemi, Candy Augustine, Nnaemeka Uzor

Gençler Birliği: Wanderson Miranda, Elvis Sakyi, Guaman France Cocoa

Türk Ocağı: Yakubu Malik, Akande Kotchoni, Tonbara Tiongoli

BİRİNCİ LİG

Akova Vuda: Yabancısı yok

Çanakkale: Kaan Ayseki, Halil Akdoğan

Doğancı: İsmail Demir, Hasan Ilıcan

Düzkaya: Ferdi Kösem, Cenker Pehlivan

Ozanköy: Mustafa Çiçekli, Özcan Dağ

Karşıyaka: Osman Gürgöze, Okan Sarıca

Mesarya: Ahmet Kıyı, Alp Ertunga Çakıroğlu

Yonpaş Dumlupınar: Ali Yıldırım, Hicabi Demir

Yalova: Taylant Turhat, Kıvanç Demircioğlu

Göçmenköy: Ahmet Burak Kömürcü, Çağdaş Çevik

Bostancı Bağcıl: Arda Olagoke, Nusret Ceritli

Hamitköy: Muhammet Savaşçı, Furkan Mızrak

Yeni Boğaziçi: Gökay Alpçoğay, Ömer Furkan Yılmaz

Maraş: Göktuğ Demiroğlu, Kasım Aslan

Değirmenlik: Murat Aydın, Onur Top