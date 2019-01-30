Takımların çoğu ‘DEĞİŞİM’ dedi
Süper Lig’de yer alan 16 takımın 13’ü yabancı oyuncularını değiştirdi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen ara transfer döneminde takımlar kadrolarına yabancı oyuncu takviyelerini yaptı. Süper Lig’de ilk devrede takımlarında bulunan yabancı oyuncularla yoluna devam eden üç takım söz konusu. Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün yanı sıra Türk Ocağı ve Gençlik Gücü yabancı oyuncularını değiştirmeyen ekipler olurken, diğer 13 ekip yabancı oyuncularında değişime gitti.
MTG, Ocak ve GG değişmedi
Süper Lig’de yer alan 16 takımın 13 tanesi yabancı oyuncularını değiştirdi. Üç kulüp ise sezona başladığı yabancı oyuncuları ile yoluna devam ediyor. Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı ve Gençlik Gücü ilk yarıda forma giyen oyuncuları ile yola devam etme kararı aldı.
13 takım yabancı değiştirdi
Süper Lig’de 13 takım yabancı değişimi yaşadı. Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami ve Lefke üç yabancı uyruklu futbolcu kontenjanında tek değişiklik yapan ekipler oldu.
Binatlı tamamını değişti
İlk yarıda ve devre arasında yabancı oyuncu konusunda sıkıntılar yaşayan Binatlı üç oyuncusunu birden değişti. Güzelyurt ekibi Cihangir’den Victory’nin yanı sıra iki Brezilyalı oyuncu Paulo Sergio ile Vinicius Jorge’yi kadrosuna kattı. Doğan Türk Birliği, Esentepe ve Gençler Birliği ise iki değişim yapan ekipler oldu.
Akova tek yabancısız takım
K-Pet liglerine bakıldığında ise Akova Vuda, ligde yer alan tek yabancısız takım. KTFF talimatları çerçevesinde Birinci Lig ekiplerine verilen iki yabancı uyruklu futbolcu hakkından yararlanmayan Akova, ligde yabancısız mücadele edecek.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı tercihi yok
Geçmiş yıllara göre bu yıl K-Pet Birinci Lig ekipleri kontenjan çerçevesinde haklarını Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oyunculardan yana kullanmayarak daha çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan oyunculardna kullandı. Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinin yabancı kontenjanları şöyle:
SÜPER LİG
Baf Ülkü Yurdu: Joseph Obidiaso, Lawal Murtadah, Hafız Konkoni
Binatlı: Omodiagbe Victoy, Paulo Sergio dos Santos, Vinicius Jorge
Cihangir: Kaho Yannick, Oliver Uche Sunday, Henri Belle
Çetinkaya: Faye Baptiste, Herve Amani, Ugochukwu Nwachukwu
Doğan Türk Birliği: Onyekachi Okafor, Barine Eko, Quadri Olanase Raheem
Esentepe: Junior Mfede, Tidiane Sane, Efosa Ona
Gençlik Gücü: Prince Boateng, Debola Ogun Seye, Ocran Conney Idan
Gönyeli: John Okoli, Christian Chukwuka, Amoo Kehinde Owoeye
Küçük Kaymaklı: Paun De-vries Asare, Evor John Bello, Tamen Medrano
Mağusa Türk Gücü: Michael Odibe, Dinopeter Araodion, Ebimobowei Peter
Merit Alsancak Yeşilova: Augustine Binya, Jean Makoun, Ergin Kankal
Yenicami: John Ebuka Okoye, Kenneth Ngwoke, Aminu Mohammed
Lefke: Botanle Bidemi, Candy Augustine, Nnaemeka Uzor
Gençler Birliği: Wanderson Miranda, Elvis Sakyi, Guaman France Cocoa
Türk Ocağı: Yakubu Malik, Akande Kotchoni, Tonbara Tiongoli
BİRİNCİ LİG
Akova Vuda: Yabancısı yok
Çanakkale: Kaan Ayseki, Halil Akdoğan
Doğancı: İsmail Demir, Hasan Ilıcan
Düzkaya: Ferdi Kösem, Cenker Pehlivan
Ozanköy: Mustafa Çiçekli, Özcan Dağ
Karşıyaka: Osman Gürgöze, Okan Sarıca
Mesarya: Ahmet Kıyı, Alp Ertunga Çakıroğlu
Yonpaş Dumlupınar: Ali Yıldırım, Hicabi Demir
Yalova: Taylant Turhat, Kıvanç Demircioğlu
Göçmenköy: Ahmet Burak Kömürcü, Çağdaş Çevik
Bostancı Bağcıl: Arda Olagoke, Nusret Ceritli
Hamitköy: Muhammet Savaşçı, Furkan Mızrak
Yeni Boğaziçi: Gökay Alpçoğay, Ömer Furkan Yılmaz
Maraş: Göktuğ Demiroğlu, Kasım Aslan
Değirmenlik: Murat Aydın, Onur Top