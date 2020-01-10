“Takımlar kamp için yurtdışına gitmek zorunda kalmayacak”

AVRUPA STANDARTLARINDA 2 SAHA: Acapulco Resort Hotel bünyesinde hizmete giren ve ülkenin ihtiyaçları arasında bulunan iki adet Avrupa standartlarındaki saha aktif olarak hizmet veriyor. KKTC’de uluslararası standartlarda tesis bulunmadığı için yıllarca Türkiye’ye gitmek durumunda kalan ülkemiz futbol takımları artık KKTC’de kamp yapma şansına sahip

“YURTDIŞINA GİTMEYE GEREK KALMADI”: Uzun yıllar kamp yapmak için ülkemizde uluslararası standartlarda bir tesis bulunmadığı içi yurt dışına gitmek zorunda kalan futbol takımları, Acapulco Sports Park’ın açılmasıyla hem ülke ikliminde ve yorulmadan kamp yapma şansına sahip oluyor

TAKIMLAR MEMNUN: Haber Kıbrıs, Acapulco Sports Park’ta devre arası kampına giren Yenicami ve Doğan Türk Birliği teknik direktörleri ve sporcuları ile konuştu. Hem teknik direktörler hem de sporcular böyle bir zeminin ülkede ilk olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi

Acapulco Sports Park, spor takımlarına uluslararası standartlarda kamp yapma olanağı sağlıyor. Acapulco Resort Hotel, bu dev yatırımı ile ülkede yine bir ilke imza attı.

KKTC’de uluslararası standartlarda tesis bulunmadığı için yıllarca Türkiye’ye gitmek durumunda kalan ülkemiz futbol takımları artık KKTC’de kamp yapma şansına sahip. Bu arada yurtdışından takımlar da buraya gelip kamp yapabilecek.

Ülkemizde ilk olan Acapulco Spor Tesisi’nde 105x68 metre FIFA Standartlarında iki adet profesyonel çim futbol sahası bulunuyor. Sahalarda 6’lı profesyonel ışıklandırma ve kale arkalarında 2 adet ağırlık çalışma alanı kompleksi yer alıyor.

Sahalar, Lolium Perenne (İngiliz çimi) ve Bermuda çimi ile donatılarak bu konuda da uluslararası standartlar hedeflendi. Bir futbol takımının tüm ihtiyaçları düşünülerek futbol malzemeleri de buna göre sağlandı.

Oyuncular için birçok avantaj mevcut

Acapulco Sports Park’ta oyuncular için ayrılan kulüp binasında 4 adet soyunma odası, her soyunma odasında 10 adet duş, her takım için ayrı malzeme odası, 1 adet hakem odası, 2 adet 70 m2 derslik, kardiyo ve ağırlık çalışmaları için 210 m2 fitness salonu, ilkyardım odası, 1 adet 10 kişilik sauna, 1 adet 10 kişilik buhar odası, 1 adet şok havuzu ve 2 adet multijet duş bulunuyor.

Komple bir tesis halini aldı

Tesiste, spor tesisinin bulunduğu alanın hemen yanındaki otel odalarının tümü kamp yapan takımlara ayrıldı. Böylelikle odalarından çıkan futbolcular bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı tesise anında ulaşabiliyor.

Haber Kıbrıs ekibi futbol liglerinde ara dönemde kamp yapmak için Acapulco Sprorts Park’ı seçen takımlardan Yenicami Ağdelen Kulübü ve Doğan Türk Birliği teknik adamları ve sporcularla görüştü.

“Yurtdışına gitmeye gerek kalmadı”

Uzun yıllar kamp yapmak için ülkemizde uluslararası standartlarda bir tesis bulunmadığı içi yurt dışına gitmek zorunda kalan futbol takımları, Acapulco Sports Park’ın açılmasıyla hem ülke ikliminde ve yorulmadan kamp yapma şansına sahip olduklarını, hem de bundan ekonomik olarak ülkenin kazançlı çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bayraktar: Dört dörtlük bir tesis

Yenicami Spor Kulübü Antrenörlerinden Özgü Bayraktar, HK Ajansa yaptığı açıklamada, Acapulco Spor Tesisi’nin ülke ekonomisi ve futbolu için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Bayraktar, takımlarının hafta sonu tesiste kamp yaptığını anımsatarak, futbol takımlarının artık yurt dışına gitmesini gerektirmeyecek bir tesisin ülkeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İki adet çok güzel zeminli futbol sahası, özellikle toplantı salonları, fitness merkezi ve spa’sı ile dört dörtlük bir tesis oldu. Dolayısıyla, biz bu aşamadan sonraki yıllarda başka bir yerde kamp yapmayı düşünmüyoruz, planlamıyoruz. Hem ekonomik olarak, hem de ulaşım olarak bizim için çok iyi bir yatırım oldu” diyen Bayraktar, sahaların zeminlerinin futbolun kalitesini artırdığına ayrıca, futbolcuların sakatlanma riskini de azalttığına işaret etti.

Bayraktar, Acapulco Spor Kulübü’nde yer alan sahaların ülkedeki en iyi sahalardan birisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Yenicami Ağdelen Spor Kulübü Antrenörlerinden Özgü Bayraktar ayrıca takımını hak ettiği noktaya taşımak için Acapulco Hotel gibi güzel bir tesiste 5 gün 6 gece sürecek bir kampa girdiklerini de sözlerine ekledi.

“Yorulmadan kamp yapıyoruz”

Yenicami Takım Kaptanı Tansel Ekingen de yaptığı açıklamada, Acapulco Spor Tesisi sayesinde Kıbrıs’ta kendi evlerinden kamp yapma şansına kavuştuklarını söyledi. Sahanın özelliğinden dolayı hiç su almadığı için her hava koşulunda sağlıklı bir antrenman yapabildiklerini söyledi. Yurt dışında kamp yaptıkları zaman iki günün sadece yollarda geçtiği için çok yorucu olduğunu ifade eden Ekingen, takımlar için ülkede yorulmadan geçirilen bu kamp döneminin muhteşem olduğunu söyledi.

Tansel Ekingen, şu an ligde 11 puan geride olan Yenicami’nin en iyi şekilde ligi bitirmesinin hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.

“Gördüğüm en iyi zemin”

Yenicami oyuncularından Hüseyin Sadıklar da, “Çok uzun yıllardır ülkede eksikliği hissedilen bir tesis kazandık. Bu tesisin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. İnanılmaz bir tesis, inanılmaz bir çim saha. Kampımız da çok güzel gidiyor. Çok memnunuz buradan. Bu ülkede ilk kez böyle bir sahada futbol oynuyoruz. Zemin olarak muhteşem. Gördüğüm en iyi zemin diyebilirim. Zaten Avrupa standartlarında bir zemin. Umarım adanın her tarafına bu gibi sahalar yapılır. Maçlarımızı oynadığımız sahalarımızın da bu standartlarda olmasını arzu ediyorum. Tüm takımlar gelip burada idman yapmasını istiyorum. Bu keyfi onlar da yaşamalı” dedi.

“Ülkemizde de kaliteli tesisler yapılabiliyormuş”

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan da HK Ajans’a yaptığı açıklamada, özellikle ara dönemlerde yapılan kampın futbolcuları ikinci döneme hazırlamak için günde iki kez idman yapılarak gerçekleştirildiğini anlattı.

Yaklaşık 13 yıl sonra ara dönemde Kıbrıs’ta kamp yaptıklarını anlatan Oshan, bugüne kadar KKTC’de bu standartlarda bir tesisin olmadığını vurguladı. Bu sahaları yapanları kutlayan Oshan, “Bu yıl açılan bu tesiste bir zemine bakınız. Günde iki idman biz, iki de Yenicami yapıyor ve sürekli yağmur yağar. Ancak zemine baktığınız zaman zeminde bir aksaklık yok, hiç su tutmaz, mükemmel bir zemin. Özellikle bu zemini yapanları kutlamak gerekir. Demek ki bizim ülkemizde de bu kalitede tesisler yapılabiliyormuş. Niye yapılmıyor ve neden futbolcuların karşılaşmalarını yaptıkları sahalar bu kalitede yapılmıyor. Gelsinler, görsünler buradan fikir alsınlar” dedi.

Teknik Direktör Caner Oshan, 13 yıldır ara dönemlerde istedikleri kalitede tesisler olmadığı için Doğan Türk Birliği ve birkaç takımın daha kamp yapmak için yurt dışına gittiklerini ancak bu yıl, Acapulco Spor Tesisi’nin hayata geçmesiyle birlikte adada kamp yapma şansı bulduklarını, ekonomik olarak da yine ülkenin bundan kazançlı çıkacağını belirtti.

Doğan Türk Birliği’nin ligde 4 puan geride olduğunu anlatan Caner Oshan, şampiyonluk hedefi için tüm güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

“Türkiye’deki birçok tesisten daha iyi”

Doğan Türk Birliği oyuncusu Ahmet Sönmez ise, ikinci döneme çok iyi hazırlandıklarını ve Acapulco tesislerinin Türkiye’de gittikleri birkaç tesisten daha da iyi olduğuna işaret ederek, saha elverişli olduğu zaman her türlü hava şartlarında antrenman yapabildiklerini söyledi.

Sönmez, ülkeye bu standartlarda tesis kazandıranlara çok teşekkür etti.

“Ülkeye fayda sağlıyoruz”

Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu da Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Acapulco’nun Avrupa standartlarında iki antrenman sahası kazandırdığı için teşekkür etti. Ülkede kamp yapmanın avantajının ülkede olmak ve ülke işletmesine fayda sağlamak olduğunu anlatan Piskobulu, tesisi yapan herkesi kutladı.

Ligde üçüncü sırada olduklarını da anlatan Piskobulu, ikinci yarıda iyi bir başlangıç yaparak ligi şampiyon olarak kapatmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Bugüne kadar Yenicami, Doğan Türk Birliği, Dumlupınar ve Düzkaya kamp için Acapulco Sports Park’ı seçerken, Lefke, Girne Halk Evi ve Gençler Birliği de Acapulco Sports Park’ta kamp yapacak takımlar.