Takımlar gelmeye başladı

İkinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun başlamasına sayılı günler kala, dünyanın birçok farklı noktasından profesyonel bisiklet takımları ülkemize gelmeye başladı.

Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda 16 Şubat’ta başlayacak Uluslararası Bisiklet Turu çerçevesinde, profesyonel bisiklet sporcuları adamıza giriş yapmaya başladı.

Dün Kuzey Kıbrıs'a gelen takımlar, Astana City Contitental (Kazakistan), ISD Jorbi Continental Team (Ukrayna) ve Kazakistan National Team (Kazakistan) olurken, bugün de birçok uluslararası takım ve bireysel sporcuların adaya gelmesi bekleniyor.

4 günlük büyük organizasyon

İkincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 4 etap halinde ve 4 gün sürecek bir organizasyonla gerçekleştirilecek.

Tur 2017’ye 300’e yakın yabancı sporcu, teknik ekip ve konuk katılırken, Kuzey Kıbrıs Gran Fondo Yarışı’na 400’e, Halk Yarışı’na ise 1000’e yakın kişinin katılımı bekleniyor.