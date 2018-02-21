Takımlar avantaj peşinde

BUGÜN 3, YARIN 1 MAÇ... Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçlarında bugün saat 15.00’te Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği, Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü, saat 18.00’de Baf Ülkü Yurdu ile Cihangir karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin bir diğer maçı yarın akşam saat 18.00’de Yenicami ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanacak

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final ilk maçları bugün ve yarın oynanıyor. Çeyrek final ilk maçlarında bugün saat 15.00’te Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği takımları Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelirken, aynı saatte Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü takımları mücadele edecek. Bu akşam ayrıca saat 18.00’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu ile Cihangir takımları karşılaşacak. Çeyrek finalin son maçında ise yarın saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda şampiyonluğunda en büyük adaylarından olan Yenicami ile GAÜ Çetinkaya mücadelesi sahne alacak. Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – G. Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Mağusa TG (Fehim Dayı)

Üner Berkalp Stadı: Baf ÜY – Cihangir (Kerem Eran)

Yarın

Atatürk Stadı: Yenicami – GAÜ Çetinkaya (Mehmet Sezener)

Teknik adamlardan avantaj vurgusu

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçlarında mücadele edecek olan takımların teknik direktörleri YENİDÜZEN’e çeyrek final ilk maçları ile ilgili görüşlerini aktardı.

Özgürgün: “İyi bir skorla İskele’ye gitmek istiyoruz”

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Mehmetali Özgürgün, Gençler Birliği ile oynayacakları karşılaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: “Kulüp yönetimi sezon başında bazı hedefler koydu ve bu hedeflerin içinde kupa da vardı. Ligde belki henüz kağıt üzerinde şampiyonluk hesabı yapabiliriz, ancak önümüzde çok takım ve çok zorlu maçlar var. İki kulvarda da mücadele edebilmek için de geniş bir kadroya da sahip olmanız gerekiyor. Bu bilinçle hareket edecek olursak kupaya ulaşmak sadece bizim için değil, diğer çeyrek finali oynayan takımlar içinde geçerlidir. İki maçlık bir periyotta ilk maçta elde edeceğimiz avantajlı skor bizi yarı finale yükselmemizi sağlayacak. Bu nedenle Gençler Birliği karşısında avantajlı skor yakalayıp, İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynayacağımız ikinci maçtan sonra da adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz. Gençler Birliği karşısına sakatlıklarından dolayı kaptanımız Hüseyin Adal ve Yağış Gencay’dan yoksun çıkacağız.”

Ertürk: “Uzun lig maratonuna odaklanmak zorundayız”

K.Kaymaklı ile oynayacakları karşılşama hakkında Gençler Birliği Teknik Direktörü Serhat Ertürk şu açıklamayı yaptı: “G. Birliği takımının içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman kupanın bizim için hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. Önümüzde on bir maçlık uzun bir lig maratonu var ve takım olarak bu maçlara odaklanmak zorundayız. K.Kaymaklı ile oynayacağımız Kıbrıs Kupası maçına da gelirken takımın önemli isimleri olan kaleci Ali Aydemir’in yanı sıra İbrahim Köse, Mehmet Aylanç ve yabancı oyuncumuz Nnaemeka’dan yoksun geliyoruz. Bu maçı en kazasız, belasız tamamlayıp, hafta sonu oynayacağımız Mağusa Türk Gücü maçına hazırlanmak istiyoruz.”

Akyulaf: “Bizim için kupa ligden daha önemli”

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları kupa karşılaşması hakkında şu görüşleri belirtti: “Haftalardır ligde çok iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımızı asıl hedefimiz olan kupada da sürdürmek istiyoruz. Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) ligde aldığı sonuçlara bakmadan güçlü ve kaliteli bir takım olduğunun da bilinci içerisinde maça çıkıp, ikinci maç için avantajlı bir skor elde edecek şekilde sahadan ayrılmak istiyoruz. Bizim için kupa ligden daha önemlidir ve kupada final oynamak istiyoruz. Bunu da başarmak için bugün kendi saha ve seyircimiz önünde farklı bir skorla MTG karşısında galip gelerek ikinci maça rahat çıkmak istiyoruz. Tecrübeli orta saha oyuncumuz Hamis Çakır’ın forma giyemeyecek olması bizi sıkıntıya sokarken, Billy Mehmet ve Yasin’in toparlandığını görmek de bizleri memnun etmiştir. MTG karşısında bu iki oyuncumuz kadroda yer alacaktır.”

Oraloğlu: “Atacağımız her gol ikinci maç için avantaj sağlayacak”

MTG Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacakları kupa karşılaşması hakkında şu görüşleri belirtti: “Merit Alsancak Yeşilova ile beklide kupanın en zor maçını oynayacağız ve zor bir deplasmana gittiğimizi biliyoruz. Ligde de çok rahat bir görüntüde olan Merit Alsancak Yeşilova takımının bizim gibi kupaya asılacağının da farkındayız. Alsancak’ta oynayacağımız bu maçta atacağımız her gol bize ikinci maç için avantaj sağlayacağını da biliyoruz ve maçta gol veya goller atmak için çalışacağız. Bu önemli karşılaşmada yabancı oyuncumuz Malik ile savunmanın göbeğinde oynayan tecrübeli oyuncumuz Erdoğ’un hafif sakatlıkları bulunuyor ve oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak.”

Yürekli: “İkinci maça avantajlı gitmek istiyoruz”

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Kemal Yürekli, Cihangir ile oynayacakları karşılaşma öncesinde şu açıklamaları yaptı: “Geçtiğimiz hafta farklı mağlup olduğumuz Cihangir takımı ile bu kez kupada çeyrek final oynayarak yarı final vizesi arayacağız. Bu eşleşme iki maçlık bir serüven ve lig maçından daha başka havada geçecek bir karşılaşma. Kendi seyircimiz ve sahamızda oynayacağımız böylesi önemli bir maçtan öncelikle gol yememeye bakacak, sonra da gol atıp galip gelerek, ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Savunma oyuncumuz Mustafa Tekpınar’ın böylesi önemli bir maçta cezası nedeni ile forma giyemeyecek olması bizi zora soksa da, galip gelerek önümüzdeki lig maçına bakmak istiyoruz. Çünkü ligde de aldığımız kötü sonuç bizi ilerleyen haftalarda sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle Türk Ocağı maçını da düşünüyoruz.”

Davulcu: “İdeal kadro ile Güzelyurt’a gidiyoruz. Kupayı istiyoruz”

Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu, Baf Ülkü Yurdu ile oynayacakları kupa karşılaşması hakkında şu görüşleri belirtti: “Ligde oynadığımız maçtan daha farklı bir karşılaşma bizi beklediğini biliyorum. Ancak BÜY ile oynadığımız lig maçına göre kendimi bugün daha avantajlı görüyorum, çünkü eksik ve sakat oyuncum bulunmuyor ve ideal kadro ile Güzelyurt’a gidiyoruz. Açıkça buradan belirtmek isterim ki takım olarak, camia olarak, kupayı kazanmak istiyoruz. O nedenle kupada oynayacağımız her maç bizim için final maçıdır ve final oynarmış gibi oynayıp kazanmak istiyoruz”

Devecioğlu: “İkinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, GAÜ Çetinkaya ile oynayacakları karşılaşma hakkında şunları söyledi: “Çok zor bir maç geçeceğini söyleyebilirim. İki maçlık bir serüvende kazanıp ikinci maça rakibimize göre daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Ligde de rakibimiz GAÜ Çetinkaya ile çok zorlu maçlar bizleri bekliyor. Savunmada Emin Atabek’in cezası nedeni ile yokluğunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Faruk ve Eray’ında durumları maç saati belli olacak.”

Altay: “Final oynamak istiyoruz”

GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, Yenicami ile oynayacakları karşılaşma hakkında şu görüşleri belirtti: “Böylesi iki periyotlu karşılaşmalarda amaç avantajlı skorlar elde ederek ikinci maça çıkmaktır. Biz de takım olarak Yenicami karşısında gol veya goller atarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz. Ligde kalan maçlarımıza baktığımız zaman hem biz hem de rakip Yenicami zor bir dönemece girdik. Bu dönemeçlerden en az zararla çıkan takımlar yollarına devam edecek, bu nedenle karşılaşmada her hangi bir zarar almamak içinde çok dikkatli olacağız, finali görmek ve oynamak istiyorum”