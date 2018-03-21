Takımlar avantaj peşinde

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçları bugün oynanıyor. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Cihangir takımları saat 15.00’te, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki karşılaşma ise saat 18.30’da başlayacak. İki maç esasına göre oynanacak olan karşılaşmalarda takımlar ikinci maç için avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşmalar öncesi konuşan dört teknik adam, ilk maçların önemine vurgu yaparken, ortaya konacak oyun anlayışından çok çıkacak skorların daha önemli olduğunu belirttiler.

Devecioğlu: “Avantajlı skorla Mağusa’ya gitmek istiyoruz”

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde Mağusa Türk Gücü’nü (MTG) ağırlayacak olan Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu yaptığı açıklamada, “Bu maç kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız son kupa maçımızdır. Bu nedenle kazanmak istiyoruz. Hatta avantajlı skorla kazanıp Mağusa deplasmanına gitmek arzusundayız” dedi. Sedat Devecioğlu, MTG takım kurgusunda çok iyi oyuncular bulunduğunu ve bu oyuncuların özellikle son haftalarda sahada iyi futbol oynadıklarını söyledi. Çok zor bir karşılaşma olacağına da değinen Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Tansel Ekingen’in cezalı olmasından dolayı bu önemli maçta forma giyemeyeceğini, Emin Atabek’in ise durumunun maç günü belli olacağının altını çizdi.

Oraloğlu: “Final oynamak istiyorsak bugün kazanmalıyız”

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı finalinde Süper Lig lideri Yenicami ile çok zorlu iki karşılaşma yapacaklarının altını çizen MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu, “Yenicami ile oynayacağımız bu maçlar ne kadar zor olsa da kazanmak istiyoruz” dedi. Oraloğlu, “Eğer hedefte final oynamak, hatta kupayı kazanmak varsa mutlaka avantajlı skorlarla Yenicami’yi mağlup ederek kupanın dışında bırakmak istiyoruz” dedi. Son haftalarda iyi futbol oynadıklarını belirten Oraloğlu, dikkatli olup Lefkoşa’dan elde edecekleri avantajlı skorla Mağusa’ya gittikleri takdirde, oradan da finale çıkacaklarını söyledi.

Davulcu: “Bu maç lig maçından daha farklı bir maç olur”

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Süper Lig maçında yine Küçük Kaymaklı ile karşılaşan ve 2-0’lık skorla maçı kazanan Cihangir’de teknik direktör Toygar Davulcu, “Bu maç lig maçından daha farklı bir maç olur” dedi. Lig maçında her iki takımın da ciddi eksikleri bulunduğunu, ancak bugün oynanacak olan yarı finalin ilk maçında her iki takımın da ufak tefek sakat oyuncularının dışında sıkıntılı bir durumun bulunmadığına dikkat çeken Toygar Davulcu, “Ruso Stadı’nda çok zorlu bir kapa maçının kendilerini beklediğini” söyledi. Mehmetali Özgürgün hocanın takıma teknik direktör olarak gelmesinden sonra Küçük Kaymaklı takımında gözle görülür yükseliş olduğunu belirten Davulcu, “Tek amacımız Ruso’dan, Cihangir’e avantajlı skorla dönmek” dedi.

Özgürgün: “Lig başka, kupa başka ”

Ligde göreve geldikten sonra takımı yeniden toparladıklarını ve arka arkaya iyi sonuçlar elde ederek ligde ses getirmeye başladıklarının altını çizen Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Mehmetali Özgürgün, ligin havasının başka, kupanın havasının başka olduğunu söyledi. Özellikle ligdeki şampiyonluk hedefinden uzaklaşınca tek amaçlarının kupa şampiyonu olmak için uğraş verdiklerini belirten Özgürgün, “Final için önümüzde Cihangir ile oynayacağımız iki maç kaldı. Bu iki maçtan sahadan Cihangir’e göre daha avantajlı skorlarla ayrılıp finale çıkmak istiyoruz” dedi. Yabancı oyuncularının durumlarının iyi olduğunu ve bugünkü karşılaşmada forma giyeceklerini söyleyen Mehmetali Özgürgün, böylesi önemli bir karşılaşmada taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmamasını istedi.