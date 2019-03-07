Takımla birlikte çalışmaya başlayacak

Kanı Aldağ

Sezon öncesi transfer olduğu Mağusa Türk Gücü’nde Girne Halk Evi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan genç futbolcunun çapraz bağlarında kopma tespit edilmişti. Uzun süre takımdan ayrı kalarak rehabilitasyon süreci geçiren Şenol’un sakatlığının üzerinden 6 ay geçti. Genç yetenek takımı ile birlikte çalışmalara dahil olabilecek.