Takımla birlikte çalışmaya başlayacak
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü takımı futbolcusu Şenol Şöför, sakatlığını atlattı. Oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
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Kanı Aldağ
Sezon öncesi transfer olduğu Mağusa Türk Gücü’nde Girne Halk Evi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan genç futbolcunun çapraz bağlarında kopma tespit edilmişti. Uzun süre takımdan ayrı kalarak rehabilitasyon süreci geçiren Şenol’un sakatlığının üzerinden 6 ay geçti. Genç yetenek takımı ile birlikte çalışmalara dahil olabilecek.
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Etiketler : K-Pet Süper Lig, Mağusa Türk Gücü
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