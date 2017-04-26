“Takımıma güveniyorum”

Hasan Göray

Koopbank Kıbrıs Kupası Yarı Final 2. maçında 1-1’in rövanşında Türk Ocağı ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençler Birliği’nin önemli isimlerinden Şenol Şöför takımına güvendiğini ve kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

“Bizim için gerçekten çok önemli bir maç, hatta bütün bir sezonun finali niteliğinde” diyen genç yetenek, “Takımın durumu gayet iyi, motivasyonumuz üst seviyede. Dört günlük bir kamp sürecindeyiz. Artık maça odaklandık. Takıma güvenim sonsuz, kazanacağımıza inanıyorum” dedi.