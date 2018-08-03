“Takımdan son derece memnunum”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Süper Lig’in Girne ekiplerinden Türk Ocağı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Hasan Topaloğlu, yaptıkları çalışmaları YENİDÜZEN’e anlattı. Topaloğlu, yoğun bir tempoya rağmen takımdan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Topaloğlu: “Gayet olumlu bir şekilde ilerliyoruz”

Türk Ocağı teknik patronu Hasan Topaloğlu, Temmuz ayının ortasından itibaren yeni sezon çalışmalarının oldukça yoğun geçtiğini söyledi. Yoğun bir çalışma temposu olmasına rağmen takımda moral ve motivasyonun en üst düzeyde olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, iyi yolda olduklarını ifade etti.

“Arkadaşlık ortamı son derece iyi…”

Hasan Topaloğlu, yeni bir ekip olduklarına dikkat çekerek, takımdaki arkadaşlık ortamının son derece iyi olduğunu dile getirdi. Topaloğlu; “Yeni sezon için yeni bir ekip kurduk. Altyapıdan aldığımız oyuncular, transfer ettiğimiz oyuncular ve takımdaki mevcut oyuncular çok iyi anlaştı. Takımdaki arkadaşlık ortamı son derece iyi. Bu durum, çalışmalarımıza da olumlu yansıyor. Bir takımın arkadaşlık ortamının iyi olması, o takımın iyi yolda olduğunu gösterir” şeklinde konuştu.

“Yabancı oyuncu konusunda çalışmalarımız var”

Türk Ocağı teknik patronu Topaloğlu, şu anda yabancı oyuncu çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yeni sezon için 3 yabancı oyuncu aradıklarını aktaran deneyimli teknik adam orta saha, kanat ve hücuma yönelik yabancı oyuncular deneyeceklerini ifade etti. Hasan Topaloğlu, yabancı oyuncu transferi konusunda da çalışmalarını tamamlayıp, en kısa sürede kadrolarını hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi.

“İlk hazırlık maçımızı oynadık, oyundan oldukça memnunum”

Hasan Toplaoğlu, ilk hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Cihangir ile yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz gün oynanan maçın 1-1 bittiğini dile getiren Topaloğlu, yoğun geçen antrenmanlara rağmen oynanan oyundan memnun kaldığını ifade etti.