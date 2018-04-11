“Takdiri spor kamuoyu verecek”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasının ardından geride kalan 8 yıllık icraat dönemini Futbolizm Dergisi’ne yaptı.

Dergiye özel değerlendirmelerde bulunan Sertoğlu, hedeflerinin yüzde 90’ını tutturduklarını vurgularken, yapılanların takdirini ise kendilerinin değil, spor kamuoyunun vereceğinin altını çizdi.

Sertoğlu: “Herkes kendine göre başarılıdır”

Sertoğlu, “Bizimle ilgili değerlendirme yapmak için önce arşivlere bakacaksınız. 9 Kasım 2010’da göreve geldik, bunun öncesini inceleyeceksiniz. Altyapılara, kulüplerin düzenine, federasyonun güven seviyesine, itibarına hep bakacaksınız. Ona göre bir kıyaslayacaksınız. Ancak bunun takdirini spor kamuoyu gösterecek. Ben değil. Herkes kendine göre başarılıdır. Kimse ben başarısızım demez. Bu modadır, ben çok iyi işler yaptım denir, neye göre yaptın, kime göre yaptın? O belli değil. Biz çok ciddi borç ödedik, binalarımızı her şeyimizi Avrupa düzeyine getirdik. İçimizi dizayn etik, tüm kurum ve kurullarımızı dört dörtlük kurduk. Herkese elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Gelen tüm hükümetlerle bir şekilde futbolun gelişimi ile ilgili projeler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu işler devam edecek” dedi.

“Gençleri yetiştiren kulüplerin arka planda bırakılması beni üzüyor”

Futbolcu yetiştiren kulüplere gereken teşekkürün yeterince yapılmamasını eleştiren Başkan Sertoğlu, Galatasaray U21 Takımı’nda forma giyen Ahmet Sivri konusunu buna örnek gösterdi. “Beni en çok üzen, bu gençleri yetiştiren kulüplerin arka planda bırakılmasıdır. Önce federasyonun vizyonu değişmese, sonra altyapıya önem veren kulüplerimiz olmasa kimse çıkmazdı. Bu kulüplere yapılan en büyük haksızlıktır. Yani kulüp her şeyini kuracak, yetiştirecek ama bir teşekkür almayacak. Bu kabul edilmezdir. Bakıyorum bir tek ben teşekkür ediyorum. Hangi kulüpten çıkarsa çıksın etmeye de devam edeceğim”

“21 yaş altı kuralı başarılı oldu”

KTFF’nin uygulamaya koyduğu ve tartışılan bir konu olan 21 Yaş altı kuralının çok iyi işlediğini savunan Hasan Sertoğlu, “Bu kuralı eleştiren antrenörler var, böyle kural mı olur diye, bu memlekette olur. Çok da başarılı işleyen bir kural oldu. Kural konmasa bazı antrenörler dışında bu çocukları kim oynatacaktı? Yönetime gidip bana 10 transfer yap diyen antrenörler var. Yok arkadaş, al altyapıdan, yetiştir, oynat ve övün. Futbol böyle gelişir, altyapılar böyle ilerler”

“Dışa açılım konusunda inancımı yitirmedim”

Dışa açılım konusunda inancını yitirmediğini ifade eden Hasan Sertoğlu, bu konuda çok istekli olsalar da bir yere kadar gelebildiklerini, büyük mücadeleler verdiklerini, ancak başaramadıklarını belirterek, sürecin farklı şekilde devam edeceği mesajını verdi.

“TFF ile tarihimizin en iyi dönemini geçiriyoruz”

“Görev süremiz içerisinde planladığımız işlerin yüzde 90’ını yaptık diyebilirim. Geri kalanı yapmak için herkes uğraşacak, gereken katkıyı koyacak” diyen Sertoğlu, KTFF ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarihinin en iyi dönemini geçirdiğini belirtti ve iki kurumun yetkililerinin devamı şekilde görüştüklerini belirtti.

Bunların çok fazla basına yansımamasını da değerlendiren Sertoğlu, “Ben pazarlama, reklamla uğraşmam, bunları reklam ettirmem. Çünkü öyle bir derdim ve sorunum yoktur, çünkü mal meydandadır” dedi.

Foto: Arşiv