TAK'da görev Gürdallı'nın

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, bu sabah, eski Müdür Neriman Saygılı’dan görevi devraldı.

Görev devir teslimi sırasında, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor da hazır bulundu.

SAYGILI

Görev devir teslimi sırasında konuşan Neriman Saygılı, TAK’ın çok iyi bir kurum olduğunu belirterek, eksikliklerinin kısa sürede giderilerek hak ettiği seviyeye gelmesini temenni etti.

Saygılı, Müdürlük görevi sırasında TAK’taki çok değerli kişilerle çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Göreve başlarken, atandığı gibi görevden alınacağı günün de geleceğini bildiğini dile getiren Saygılı, “Sayın Bakan Özersay’ın bir akademisyen olarak görevde olduğum sürece iletişimimizin iyi olması ve sorun yaşamamamız nedeniyle görev değişikliğini bana söylemesini, bunu kendi sesinden duymayı isterdim” diyerek, tek kırgınlığının bu olduğunu kaydetti.

Fehmi Gürdallı’nın TAK için iyi şeyler yapacağına inandığını belirten Saygılı, herkese başarılar diledi.

GÜRDALLI

TAK Müdürü Gürdallı ise, TAK’ın ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu, 45 yıl önce kurulduğu zaman ne kadar önemliyse hala aynı önemi, hatta daha fazlasını ihtiva ettiğini belirterek, dünyada haberciliğin ve gazeteciliğin çok hızlı şekilde değiştiğini, TAK’ın da bu değişimin dışında kalamayacağını söyledi.

“Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çaba harcayacağız” diyen Fehmi Gürdallı, hiç kuşkusuz ki kendilerinden sonra gelenlerin de daha da ileriye gitmek için uğraşacağını ifade etti.

Gürdallı, TAK’ın, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, tüm kurumlara ve halkın her kesimine eşit mesafede durarak, tarafsız yayınlarıyla, misyonunu en iyi şekilde yerine getireceğini vurguladı.

Saygılı’ya TAK’a verdiği hizmetler için teşekkür eden Fehmi Gürdallı, bundan sonraki yaşamında da sağlıklı, mutlu günler geçirmesini diledi.

AKKOR

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor ise, verdiği hizmetlerden dolayı, Yönetim Kurulu adına, Nermin Saygılı’ya teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Emin Akkor, ayrıca, “Ajans adına atılacak her olumlu adıma, Yönetim Kurulu’nun desteği devam edecektir” dedi.

DR. FEHMİ GÜRDALLI KİMDİR?

Fehmi Gürdallı, 1974 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk Öğrenimini Yeni Erenköy ve Şahit Tuncer İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimi aldı. Yüksek lisans tezi “KKTC Ekonomisi”, doktora tezi ise “AB Enerji Politikaları” üzerinedir.

Dr. Fehmi Gürdallı, 1999’da başladığı meslek hayatında, NTV Haber Merkezi’nde çeşitli kademelerde 17 yıl çalıştı. Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı.

2017’den itibaren de Habertürk TV’de Dış Haberler Müdürlüğü görevini üstlendi. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında görüş ve makaleleri yayımlandı.

Dr. Fehmi Gürdallı İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.